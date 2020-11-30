Кто стоит за популяризацией разводов?
19:37. 30 ноября 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Почему СМИ романтизируют практику супружеских разводов?
Как расторгали брак при Сталине? Какие ценности навязывают людям через телевизор? Какие стереотипы внедрены в сознание мужчин и женщин? В чём подвох «быстрых замен» после развода? Что такое семья сегодня? Как изменить катастрофическое положение института супружества в будущем?
Концептуал ТВ
Почему то во время просмотра все время в голове звучала тема U96 “Das bоot”. Пришлось попробовать наложить музыку на видео. Нормально получилось.
“Get on board join the troop”.