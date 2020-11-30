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Кто стоит за популяризацией разводов?

19:37. 30 ноября 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Почему СМИ романтизируют практику супружеских разводов?

Как расторгали брак при Сталине? Какие ценности навязывают людям через телевизор? Какие стереотипы внедрены в сознание мужчин и женщин? В чём подвох «быстрых замен» после развода? Что такое семья сегодня? Как изменить катастрофическое положение института супружества в будущем?

МАГИЯ ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kto-stoit-za-populyarizatsiey-razvodov

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6261 5129
    Женечка 30 ноября 2020 в 19:58

    Почему то во время просмотра все время в голове звучала тема U96 “Das bоot”. Пришлось попробовать наложить музыку на видео. Нормально получилось.
    “Get on board join the troop”.

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