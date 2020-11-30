Концептуал СМИ Почему СМИ романтизируют практику супружеских разводов?

Как расторгали брак при Сталине? Какие ценности навязывают людям через телевизор? Какие стереотипы внедрены в сознание мужчин и женщин? В чём подвох «быстрых замен» после развода? Что такое семья сегодня? Как изменить катастрофическое положение института супружества в будущем?



МАГИЯ ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

