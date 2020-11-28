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Загадочный странник. “Хождение за три моря” Афанасия Никитина. Фильм 3 (1989)

22:16. 28 ноября 2020 21 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Год производства: 1989

Авторы фильма пытаются ответить на вопросы: было ли "хождение за три моря" Афанасия Никитина путешествием или миссией, порученной Великим князем Михаилом Борисовичем Тверским; что за человек – купец Афанасий Никитин, прошедший Русь, достигший Персии и под мусульманским именем ходжа Юсуф Хорасани и посетивший Индию?

Третий фильм о том, что весной 1469 года на торговом парусном судне достиг Афанасий Никитин западного побережья загадочной страны Индии, о которой знали на Руси только по слухам и сказкам. В дневнике он делает записи о обитающих здесь животных, об образе жизни крестьян. Рассказал Афанасий Никитин индусам о вере своей христианской. И "дивуются" они белому человеку…

В фильме использованы работы художника М.Новожиловой.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-no9Ivszayo

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