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...его воспоминаний. Хочется привести фрагмент, посвящённый началу Великой Отечественной войны: ...(и улыбкой!) Юрия Владимировича Никулина, хочется сказать несколько слов ...Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней. Николай Трофимов, сыгравший...
... до брежневского застоя — воспоминания современников о главной ночи ...жена будущего российского императора Николая I Александра Федоровна делает ...в 1922 году. «Елки Никулины не ставили — после революции... печенье в форме рыбки». Войнавойной, а Новый год — ...
..., мол, «ошеломляющие мемуары НиколаяНикулина «Воспоминания о войне». Они, мол, перечеркивают ... антисоветская партизанщина развернулась ПОСЛЕ войны – ведь когда Гитлер...«параллельно с войной Отечественной в стране возобновилась война гражданская».Последнее,...
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... в мирной жизни – войне не бывать? Понимаю альпинистов...Имеется ввиду не столько воспоминание о ситуации, облике...намерении? Вспоминается анекдот от Никулина: в клубе, где одновременно... тропинкой первый снег. Николай Красильников, альманах «Молодость...
Лейтенантская проза,сильные книги, но Никулина не читал и почему то уже не хочется