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«Воспоминания о войне». Разбор книги Николая Никулина/Артём Драбкин и Егор Яковлев

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Артём Драбкин и Егор Яковлев разбирают книгу Николая Никулина. Насколько «Воспоминания о войне» рассказывают о реальных событиях? Насколько говорят о психологическом состоянии автора? Можно ли доверять этому произведению?
#цифроваяистория #егоряковлев #АртёмДрабкинЦИ #великаяотечественная

На сайте «Я помню» https://iremember.ru/ проходит сбор средств на новые проекты одноименного фонда, которые будут реализованы в этом году “Донбасс-43. Освобождение индустриального сердца России” и “Освобождение Ржева. От “Марса” до “Буйвола”

В видео использован фрагмент фильма «Пядь земли» (1964)

Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5UnvKt2_k3c
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