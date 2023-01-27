«Воспоминания о войне». Разбор книги Николая Никулина/Артём Драбкин и Егор Яковлев
Артём Драбкин и Егор Яковлев разбирают книгу Николая Никулина. Насколько «Воспоминания о войне» рассказывают о реальных событиях? Насколько говорят о психологическом состоянии автора? Можно ли доверять этому произведению?
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На сайте «Я помню» https://iremember.ru/ проходит сбор средств на новые проекты одноименного фонда, которые будут реализованы в этом году “Донбасс-43. Освобождение индустриального сердца России” и “Освобождение Ржева. От “Марса” до “Буйвола”
В видео использован фрагмент фильма «Пядь земли» (1964)
Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/