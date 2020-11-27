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Колоссальная мощь: Интернет-гиганты стали страшной угрозой для общества

04:01. 27 ноября 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Колоссальная мощь: Интернет-гиганты стали страшной угрозой для общества | Русская весна

Не совру, если скажу, что значительная часть жизни современного человека проходит в Интернете. Мы и до коронавируса там сиднем сидели, а после — так вообще ушли в него с головой. Образование, торговля, услуги и даже национальные выборы! Естественно, интернет-платформы типа Twitter, Facebook, Apple, Amazon и прочие только укрепили свое положение.

У специалистов наличие столь могущественных компаний вызывает тревогу. Ведь они не только обладают колоссальной экономической мощью, но и, как показывает практика, в значительной степени регулируют политический дискурс. По мнению писателя и политолога Френсиса Фукуямы, это создает прямую угрозу демократии.

Это уже заметили в Европе, поэтому сейчас там стараются защититься от деспотии интернет-гигантов и придумывают антимонопольные законы.

А в США прочему-то такого до сих пор нет. Там уверены, что такие люди, как Безос и Цукерберг — видные либералы, а значит, бояться нечего. И почему-то не думают, что рано или поздно управление их компаниями может перейти в руки консерваторов.

При этом нет общего мнения на счет того, как противостоять растущей мощи интернет-корпораций. Одни предлагают добиться от соцсетей, чтобы те действовали как СМИ, досконально проверяя информацию и модерируя публикации политического содержания (что они и проделывают, но крайне избирательно, а под удар цензуры попадает Россия).

«Но заставлять крупные платформы выполнять такие функции в надежде на то, что они сделают это, думая об общественных интересах — это не долгосрочное решение. При таком подходе игнорируется проблема власти и влияния этих компаний, хотя настоящее решение требует ограничения этой власти», — пишет Фукуяма.

И в самом деле. Поменяется руководство у этих компаний, поменяется вектор, а власть останется. У владеющего «Фокс ньюс» и «Уолл-Стрит джорнал» Руперта Мёрдока, например, колоссальный политический вес. Представьте, что будет, если он приберет к рукам тот же Google?

«Концентрированная экономическая и политическая мощь цифровых платформ — это как лежащее на столе заряженное оружие, — проводит аналогию эксперт. — Пока никто из сидящих за столом не собирается хватать его и нажимать на спусковой крючок. Но вопрос для американской демократии состоит в том, насколько безопасно оставлять это оружие на столе — ведь в комнату может войти человек с дурными намерениями и взять его».

Вот и американцам сейчас предстоит решить, как ограничить власть корпораций таким образом, чтобы это обошлось для демократического общества малой кровью.

Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1606409012

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