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Россия начала строить «Северный цифропоток – 1». Второй на подходе

21:59. 22 ноября 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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На этой неделе Россия начала строить трансконтинентальную волоконно-оптическую линию связи от Мурманска до Владивостока. В этом выпуске расскажем зачем она нужна, о том какие новые предприятия построены в России, зачем компании «Ростсельмаш» и «Кронштадт» набирают дополнительный персонал, впервые представим наш рейтинг технологических новостей и интервью, которое наш проект дал известному писателю и публицисту Николаю Старикову.

Интервью Н.Старикову: https://youtu.be/fJQpVc8INEc

00:00 Вступление
00:37 Цифровой поток
02:31 Время новостей
03:52 Новинки недели
05:33 Больше потоков!
06:43 Наш подход
08:22 Их цензура
09:43 Время зовёт!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nq_I794R0fA

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