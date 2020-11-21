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От Атлантики до Урала. Кто и как проталкивал идею общеевропейского дома. Е. Спицын. И. Шишкин

22:12. 21 ноября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Известный историк Евгений Спицын о том, как происходило сближение СССР и Запада в 60-х – 70-х годах. К чему это в итоге привело.
Ведущий Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sbsqmXiKfNM

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