Гордыня заставляет эгоистического человека, сознательно или бессознательно, пытаться отрезать головы другим, чтобы самому казаться выше. Она любит преуменьшать или унижать других, злорадствовать, когда они ошибаются и смущаются, и сплетничать и критиковать. Но горе любому, даже доброжелателю, когда он вторгается в её собственное святое святых. Он встречается незамедлительным бешенством, мстительностью, или, в лучшем случае, словами "как тебе не стыдно, ранить мои чувства!"

— Парамаханса Йогананда