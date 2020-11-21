От Атлантики до Урала. Кто и как проталкивал идею общеевропейского дома. Е. Спицын. И. Шишкин
22:12. 21 ноября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Известный историк Евгений Спицын о том, как происходило сближение СССР и Запада в 60-х – 70-х годах. К чему это в итоге привело.
Ведущий Игорь Шишкин.
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Ведущий Игорь Шишкин.
Поддержать передачи Е. Ю. Спицына и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги Е. Ю. Спицына без торговой наценки http://bit.ly/2wRwaaw
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Спицын #Брежнев #история #СССР #ИгорьШишкин #ВиллиБрандт #ДеГолль #Миттеран #Историческийклуб