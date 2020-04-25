Нечистая сила

Если прочитать внимательно эпиграф к этой миниатюре, у любого человека возникнет сомнение в адекватности географов, установивших разделение Европы и Азии. Любой человек, смотрящий на карту, при желании детально разобраться в ней, обнаружит совсем не 2 материка, а один, но как говорится, не верь глазам своим.

«…Америка есть остров; Австралия – остров; Африка – почти остров; Азия вместе с Европой также будет почти островом . С какой же стати это цельное тело, этот огромный кусок суши, как и все прочие куски, окружённый со всех или почти со всех сторон водой, разделять на две части на основании совершенно иного принципа? Положена ли тут природой какая-нибудь граница? Уральский хребет занимает около половины этой границы. Но какие же имеет он особые качества для того, чтобы изо всех хребтов земного шара одному ему присвоивать честь служить границею между двумя частями света, честь, которая во всех прочих случаях признаётся только за океанами и редко за морями? Хребет этот по вышине своей – один из ничтожнейших, по переходимости – один из удобнейших; в средней его части, около Екатеринбурга, переваливают через него, как через знаменитую Алаунскую плоскую возвышенность и Валдайские горы, спрашивая у ямщика: да где же, братец, горы?.. Но хребет Уральский, по крайней мере, – нечто; далее же честь служить границей двух миров падает на реку Урал, которая уже совершенное ничто. Узенькая речка, при устье в четверть Невы шириной, с совершенно одинаковыми по ту и по другую сторону берегами…»



Если спросить современного географа о причине появления части света Европа, он ответит, что так сложилось исторически. Тогда возникает закономерный вопрос: почему этой частью света занимается география, а не история? Сейчас говорят о наличие некоего материка Евразии. Исходя из логики, можно это название определить, как историко-географическое.



Позвольте! Но, на стыке двух наук должна возникать либо общая теория, удовлетворяющая обе науки и объясняющая основополагающие принципы каждой, либо аксиома, не требующая доказательств.



В вопросе Европы ничего этого нет. Мало того, за Уральскими горами (Рифейскими, Рымницкими, Яицкими и т.д.) находится не Азия, а Сибирь! То есть, все та же логика подсказывает, что разделенный, то ли географами, то ли историками материк состоит из двух частей: Европы и Сибири. А вместе они Азия!

Современному человеку, занятому своими делами, абсолютно все равно, что и как называется. А между тем, он не догадывается о величайшем обмане человечества, где ему отведена роль статиста.

Посудите сами. Частей света шесть – Америка, Африка, Антарктида, Австралия и Океания, Европа, Азия. Большая часть этого разделения географически очень логична. Часть света Америка, это по факту единый континент с прилегающими островными территориями. Панамский канал искусственно разделил северную и южную Америки лишь в 1913 году. До этого обе Америки и вовсе были одним материком. С Африкой, Антарктидой, Австралией с прилегающими архипелагами Океании, тоже всё укладывается в географическую логику.

Но, что же, с Европой и Азией? Здесь географическая логика отпадает напрочь. Кстати, аналогичное явление наблюдается и с Антарктидой. Если брать принятое историко-культурное определение материка, то логичен вопрос: кто там является носителем историко-культурной традиции? Неужели пингвины?

Любой историк вам скажет, что Азию (Асию) населяют азиаты (асии). Тогда согласно логике, Европу должны населять «европы». Мы же имеем дело с некими европейцами. То есть не единым народом, а многочисленным сборищем народов, как сегодня представляет их миру официальная история. Однако, в Европе мы видим нацию точно таких же белых людей, что и в Азии, вот только в Азии наблюдаются не только белая раса.

Я недавно с удивлением узнал, что Израиль тоже Европа. Например, он присутствует во всех европейских институтах, а его спортсмены выступают на европейских играх. Интересно евреи пляшут (они же девки). На карте он в Азии (Ближний Восток, на границе с Африкой), а на бумаге в Европе.

Что то мне подсказывает, что историко-культурный оттенок Европе, Антарктиде и Израилю дали совсем недавно, не ранее 19 века. Вон и Данилевский удивлен в эпиграфе к моей работе, который он написал В КОНЦЕ 19 века.

Что то? не ладное с этой Европой! А давайте-ка узнаем, что это вообще такое?

Для начала оценим определение Википендии:

Европа названа по имени героини древнегреческой мифологии Европы, финикийской царевны, похищенной Зевсом и увезённой на Крит (при этом эпитет Европы мог связываться также с Герой и Деметрой).

Господа, я вам самим рекомендую взять учебник по мифологии и попытаться совместить указанных здесь персонажей. Получится некий гибрид Наполеона с Апполоном (Апполеоном). Объясню проще: если разложить мифологию по полочкам, то никакой финикийской царевны во времена Зевса существовать не могло – их разделяют тысячи мифологических лет.



Что до утверждения Геры и Деметры, то автор просто посмеялся, зная кто они. В этом казусе предлагаю разобраться самому читателю – минуту веселья гарантирую. Об одном прошу тебя читатель, не увлекайся ты байками о похотливом быке и доступной девице. Уголовный кодекс всех стран определяет это как скотоложество, а подобное превращение Зевса нигде в мифологии больше не наблюдается. Странный вообще этот Зевс – верховный бог-громовержец мог бы и просто послать за Европой таксиста на колеснице – чего самому утруждаться? Не логичный, какой то, бог, в этом конкретном случае.



Это можно объяснить одним: известная ранее мифология, правилась кем то, в совсем недавнее время. Сказка про белого бычка (во как русский народ подметил эту историю с Европой!!!) явление дополненное и не вписывающееся в логическую цепочку мифологии. Просто вставили в уже действующий сюжет, отсебятину

Однако, посмотрим в более научную формулировку БСЭ:

Европа (греческое Europe, от ассир. эреб – запад (в других источниках – предположительно запад, – авт.)); в Древней Греции так именовались территории, лежащие к Западу от Эгейского моря)…

Допустим, что эреб действительно запад, хотя слово «предположительно» нагоняет тоску. Этимологи вряд ли найдут общее между ЭРЕБОМ и ЕВРОПОЙ, тут нужно хорошо коноплей затянуться!

Однако, мы с читателем люди спортивные, не воспринимаем вредные привычки, курить не будем, а просто посмотрим на запад от Эгейского моря. А там кроме Италии и Испании нет ничего. Что то, мне подсказывает, что и это не Европа. Уж больно мала по сравнению с заявленной на карте.

Думаю, что хватит экскурсов с официальными историками, а то сбрендить с ними не мудрено. Давайте лучше посмотрим на старые карты. Ранее 15 века, ни о какой Европе, на них речь не ведется. Там совсем другое название – Ливония.

Позвольте, но должен же, быть кто то, кто назовет Европой бывшую Ливонию. И снова странное дело: Америка в честь Америго Веспутчи, Азия в честь асиев, Австралия и Африка тоже имеют объяснения своим названиям, причем, вполне логичным. Антарктида тоже. Даже Океания с Антарктикой и то законнорожденные. А вот с Европой нам усиленно суют белого бычка, видно папаша этого детища не спешит получить известность, справедливо опасаясь суда и алиментов.

Ну что же, мне не впервой приступать к поискам родителей и поэтому я спешу сообщить, читателю, что сластолюбец найден! Причем это папаша из папаш – папа римский!

Очевидно, что некая единая политическая сила к 15 веку распространила своё влияние на западные территории Евразии настолько, что объединила их единым названием – Европа. И несмотря на то, что здесь находилось много разных государств, все они оказались в зависимом положении. Такой силой могла быть только католическая церковь, но она хранит молчание.

За годы службы в органах, мне приходилось вызывать на откровенную беседу и не таких молчунов. Помнится в года оные, в советских изданиях мелькала информация о прекрасно выполненной работе советских чекистов, по вербовке одного из кардиналов Ватикана. Шум тогда был неимоверный. Никто не мог поверить, что кардинал римской курии будет петь песни по заказу КГБ СССР. А он пел и еще как пел! Для чего я это рассказал? А к тому, что бы читатель понял, что Ватикан состоит из людей, которые кушают, спят, испражняются и вообще живут как обычные люди. Антураж же римской церкви их делает менее доступными, но все равно уязвимыми. Поэтому, я уверен, что при хорошей возможности, подготовленный агент «ссучил» бы и самого папу – не велика хитрость. Впрочем, я отвлекся.

Всем известно, что официальным языком Католической церкви изначально был латинский. Уж если она и присвоила какое-то название, то именно на латыни. Предлагаю заглянуть в словарь мертвого языка, созданного как раз в 15 веке. Именно на созданной в указанный срок латыни в Европе появятся «романские» языки, которых ранее никогда не существовало. До 15 века папа писал славянскими буквами и на славянском языке. А латынь, язык выдуманный, тира эсперансо.

Так что глаголет, нам это словарь? А вот, что:

eurus, i m (греч.; лат. vulturnus)

1) эвр, юго-восточный ветер L, Sen etc.;

2) поэт. восточный ветер, тж. буря H, V, St; ветер (вообще): primo sub euro Lcn при первом порыве ветра;

3) поэт. восток VF, Cld.

euro–aquilo, onis m [eurus] – северо-восточный ветер Vlg.

eurocircias, ae m (греч.) – восточно-юго-восточный ветер Vtr

euronotus, i m (греч.) – юго-юго-восточный ветер Col, PM.

eurous, a, um [eurus] – восточный (fluctus V).

Вай-вай-вай! Какой конфуз однако! Это же нужно так вляпаться, да еще двумя ногами. Граждане официальные историки, вы вообще представляете стороны света? С какого это банана, ваша Европа стала вдруг востоком? Не знаете? Тогда я вам отвечу: в истории о белом быке и царице записана правда – речь идет о похищении восточных территорий, которые никогда Ватикану не принадлежали. Вот это и есть поздняя вставка в мифологи. Однако, временно я отойду от этой темы.

Для тех, кто не уверен, что Европа имеет к латинскому востоку прямое отношение, приведу написание этого слова на латыни:

Europa, ae и Europe, es (acc. en) f – Европа.

Euro – pa (pars – часть. лат.) – Восточная часть.

Скажи, читатель, историки это не видели? Сомневаюсь! Тогда ответь на другой вопрос: ты представляешь, какого уровня жулики учили тебя в школе и поныне учат твоих детей, и к чему такое учение привело мир?

Итак, представим некий центр, из которого началось завоевание известной ныне Европы. Мне он видится как Ватикан. Для нас Европа это запад и они западники. А вот мы для них восток, и это значит, что завоевание шло на восток от Ватикана, на территорию некоего государства, которое на латинском жаргоне предлагаю обозначить, как ЕВРО –Восток.

Судя по всему, Европа понятие политической. Наконец мы добрались и до самой бессовестной профессии в мире – политики.

Распространение влияния католиков на страны Европы происходило с запада на восток. А поскольку процесс завоевания и подчинения культуры других народов, дело небыстрое и до сих пор незавершённое, то новые земли, захваченные католиками, ещё долго назывались востоком. Это и есть те самые обширные пространства, которые сегодня называют Европой (Франция, Германия, Польша, страны Прибалтики и т.д.).



Очевидно, происходило постепенное окатоличивание этих территорий. Не только происходило, но и происходит, по сей день. Яркий пример – Украина. Но Ватикан на юге, а шли с запада на Восток. Значит начало завоевания стоит поискать где то на западе континента, где собственно и зародился католицизм. Я не буду утруждать, читателя подробностями, скажу лишь, что зарождение католицмзма произошло не в Ватикане, который длительное время не был духовным центром латинян.



Католицизм зародился в Испании в среде евреев-сефардов, как иудо-христиансттво. Во времена их исхода из Испании (их просто выгнали из страны) они переместились в район Италии и подмяли под себя Ватикан.

Хорошо, с Европой все ясно: это название политическое и к историко-географическому отношения не имеет, обозначая некую территорию объединенную по политическим принципам римской церковью. Надеюсь читатель, осознает, что любая церковь явление политическое, в отличие от ВЕРЫ?

А, что такое Азия?

Азия – а это что за слово. БСЭ гласит:

Азия (греческое As;a, вероятно, от ассирийского асу – восток), самая обширная часть света (около 30% площади всей суши), часть материка Евразии.

Опять это слово «Вероятно»! Возникает вопрос: если в Азии есть свой язык, так зачем применять ассирийский? Нельзя было, своим словом определить? Да и потом название Азия историки определяют, как царство царя Асия, союзника спартанцев. Где Азия, а где спартанцы? И что за героический поступок совершил Асий, что бы целую страну так называть? В мировой практике такого больше не встречается. Да и потом у Геродота Асия это то, что ныне Малой Азией зовется.

Так бы и не прояснилось ничего, но римский историк Аммиан Марцеллин описал неких Асов-Аланов. И обитали эти Асы как раз в той самой Асии. Опять же видно, что география здесь далеко не главное. Асия, это политическое образование – страна Асов. Её границы очерчивают не моря и горные цепи, а войны и договоры. Значит, название части света Азия так же, как и Европа, имеет явно политическое происхождение.

Я думаю, что пришло время, сказать, что означает Азия. Это исковерканное слова Россия (Расия), новое геополитическое формирование 16-17 веков, появившееся на месте Великой Тартарии (Руси, Орды) в результате романовского переворота и Великой Смуты. Между Романовыми и их кураторами из Ватикана был заключен договор, по которому католицизм распространялся до Урала, то есть установлены границы Европы.



Так должно было называться новое государство, которое соберет в едино все, образовавшиеся в результате войн Реформации, государства от Атлантики до Урала со столицей в Ватикане. А далее, будет Азия, то есть империю славян поделят на две части, два новых государства: Европу и Россию.

Великая Тартария не была монолитным государством. В нее входило много государств на правах федеральных округов. Примерно как сейчас в России: Астраханская Тартария, Московская Тартария, Синяя Тартария (Малороссия) и множество других. Наиболее крупным округом была Сибирь, лежавшая за Уралом, и конечно, Ливония. Вот в последней и началась зарождаться абсолютно новая, агрессивная цивилизация.

Сегодня мы понимаем под Ливонией земли Ливонского ордена в современной Прибалтике. Это не соответствует реальному положению дел. Ливония, это государство, сформированное в западной части огромного материка, которое продолжает расширяться (объединенная Европа).

Христианства всегда было два: царское христианство или русское и апостольское христианство или современное. Первое относилось к русской вере, на основании родственных отношений правителей Руси с Христом. Осознавая себя Его родственниками, цари требовали и себе поклонения, как богам.



Именно эти русские цари и есть боги Египта и иных народов, а Христос в Египте Осирис. Сегодня это христианство известно, как староверие. Оно было практически уничтожено и оболгано новым христианством – апостольским иудо-христианством.



Апостольским оно названо по причине доминирования в нем учений апостолов, которые создали, каждый свою церковь (например, церковь св. Петра в Ватикане). Царское христианство не принимало апостольское учение, соотносясь лишь с учением самого Христа. Царское христианство это и греческие и римские боги, египетские и сирийские боги, буддизм, ислам и ранний иудаизм (не путать с современным) и конечно русское правоверие-православие. Вообще все мировые религии вышли из царского христианства.

Ливония того времени неоднородна. Она заселена разными племенами славян. Так будет до того времени, пока из северной Африки на континент не переселятся …алжирские племена. Вот они и принесут агрессивное апостольское христианство, которое, сначала появится в Испании, а затем начнет двигаться по всему западу континента.

На западных территориях происходил процесс захвата и объединения территорий и народов. Когда народы не удавалось привести «в соответствие», их полностью уничтожали. Так были уничтожены многомиллионные племенные союзы Лютичей и Венедов, населявшие все западные земли. В Европе в основном остались сломленные народы.



Это по всем определениям был геноцид. Некая политическая сила, проявление которой мы наблюдаем в действиях католической церкви, делила народы на куски, стравливала между собой, ослабляла в междоусобицах. Затем эта же сила собирала все подвластные ей народы в единый кулак, и бросала на уничтожение оставшихся. Сопровождалось всё насаждением апостольского христианства. Считайте эту силу современным ИГИЛ, иного сравнения я пока дать не могу. Кстати, задачи ИГИЛ примерно те же.

После того, как эта же сила утвердилась на пепелище, понадобилась Эпоха Возрождения. Но возрождения своей собственной, а не Греческой или Римской культуры, как обычно поясняют историки. Греческую или Римскую культуру Европа могла принять, внедрить, что угодно, только не возродить.

Так огнём, мечём, ложью и предательством была врезана в живое тело народов запада «мирная» католическая религия – идеология – образ жизни – иная цивилизация. Цивилизация рабства, лжи, роскоши и нищеты. Среда обитания, идеальная для социальных паразитов. И назвали её – Европа (восточная часть). Граница же ее была предусмотрена по Уралу. То есть, согласно концепции этой цивилизации, эти земли еще предстояло (и предстоит!!!) завоевать. Многочисленные примеры истории, например план Барбароссы Гитлера, тому подтверждение. Европа много раз шла на Азию и много раз уползала в свою нору побитая.

Так, что же происходило в 15-17 веках. Главным событием того времени было разрушение империи славян в результате Великой Смуты. Подготовка к нему шла долго, почти 2 века, с постепенным отторжением территорий на западе империи. В результате романовского переворота к Европе отходят территории Синей Орды (Украины) и Московской Тартарии.



Политической силе не нужно, что бы Европа определялась, как нечто единое, гораздо выгоднее представить ее, как некий союз. Московия становится частью Европы и в нее устремляются европейские «специалисты». Затем падает Астраханская Тартария (война С.Т. Разина) и возникает новое государство Россия, равное по величине Европе. Местные правители уже не хотят подчиняться Ватикану, понимая, какую мощь они получили и каким народом правят.



Романовы создают свою империю, забыв про прежних хозяев, и преуспевают в этом. Их империя, которую Европа зовет еще во времена Петра Первого, Московией, постепенно , в результате войн превращается в огромное государство от Урала до границ тогдашней Европы. На востоке Российской империи находится то, что осталось от Великой Тартарии. Это государство со столицей в Тобольске и правили в нем Рюрики, остатки тех, кого убили в Москве Романовы.

Оно не может мириться с тем, что у него отобраны территории и тогда эта страна нападает на империю Романовых, то есть на Европу. В России правит Екатерина Вторая, не императрица, а ПРЕЗИДЕНТ поставленный на правление Ватиканом. Кто помнит, пришла она на трон в результате убийства своего мужа Петра.



Эта война известна как восстание «Пугачева». На самом деле это не восстание, а самая настоящая война 2 государств, граница между которыми проходила по современной границе между Европой и Азией

Суворов разбил войска Тартарии, за что стал графом Рымникским, по римскому названию Уральских гор. Никогда в Молдавии не существовала речка Рымник. Это название появится на картах уже после победы там Суворова над турками. На самом деле Рымник, это древний Яик или река Урал.

Кто читал «Капитанскую дочку» Пушкина, тот помнит, что там события развиваются как раз на границе этих Государств, где было множество крепостей, в одной из которых и служил главный герой.

Граница Европы и Азии, это граница между 2 государствами, которые образовались на обломках империи славян: Объединенной Европы и Сибири.

Победители пока предпочитают это скрывать и тому есть веские причины. Ведь покорение Европы не закончено и по сей день.

Но как скрыть, если в памяти народов есть легенды, а старые карты не уничтожили все: нет-нет и вылезет какая из них. Но карты картами, пропаганда действенней. Тем более сейчас зомби-ящик доступен даже не умеющему читать.

Вот тут и пришла на помощь география. Тогдашние европейские географы были очень практичными и причастными к большой политике людьми.



Всё, что раньше разделяло 2 цивилизации (армии, государства, договоры), ушло в небытиё. Великие полководцы стали бородатыми разбойниками, империи превратились в сборище враждующих князьков, большие города – в недавно срубленные сторожевые остроги. А в географии появились 2 новые части света.

По замыслу авторов подлога, не только от русов должна быть скрыта политическая подоплёка вопроса, но и от всего мира, и в первую очередь – от европейцев. Они не должны знать, что множество якобы независимых европейских государств, лишь вывеска. Нельзя показать, что всей Европой управляет одна сила.

Читателя, конечно, заинтересует, что это за сила. К сожалению, рамки миниатюры не дают мне возможности продолжить эту тему здесь, но я отсылаю читателя к следующей миниатюре, в которой подробно изложены все ТРИ силы правящие миром. Она так и называется «Третья сила»

Проходят столетия. На старой границе противостояния двух цивилизаций нет кордонов, сторожевых полков, крепостей и секретов. Нет таможни и строгих пограничников. Там текут реки и стоят молчаливые горы, тянутся бесконечные степи и плещутся моря. Природа равнодушна к событиям в мире людей и суша не имеет на своей площади естественных границ. А то, что натыкано в виде столбов людьми, так же недолговечно, как и их империи.

Я бы мог закончить на этом, но мне хочется рассказать читателю о многочисленных легендах народов мира, говорящих о умирающей и вновь возникающей империи.

Есть такая древнерусская духовная книга Палея. До романовских реформ она вместе с Кормчей заменяла Библию, которую на Руси не знали и считали книгой вредной.

Предание о птице феникс — одно из наиболее популярных в европейской культурной традиции. О том, что феникс погребает своего отца, говорил Геродот, а за ним — Элиан, Ахилл Татий, Филострат, Овидий, Тацит и Ориген. В позднеантичной и средневековой литературе феникс приобретает черты павлина, с которыми входит в изобразительное искусство. Жизнь легендарной птицы традиционно связывается с Индией и Ливаном. Феникс, конечно же, не реальная птица, а мифологический персонаж.

Древнерусскому читателю через «Физиологи», Палею и апокрифы («Книга Еноха», «Откровение Варуха», «О всей твари», «Прение Панагиота с Азимитом») могли быть известны несколько вариантов сказания о фениксе. В апокрифах это солнечная птица, от которой зависит пробуждение земных петухов.



В «Прении Панагиота с Азимитом» и в «Откровении Варуха» феникс предстает гигантской птицей, охраняющей мир, смачивающей свои крылья в Океане и не дающей Солнцу опалить своим жаром весь свет. «Физиологи» и связанные с ними произведения христианской книжности дают отличающиеся в деталях и подробностях версии о сжигающей себя и возрождающейся из пепла птице феникс.

Вот цитата из болгарского «Физиолога»: «Господь наш Иисус Христос сказал: „Я имею власть дать свою жизнь и имею власть взять ее снова“. Есть птица, именуемая фениксом.



Все 500 лет, она живет в недрах Ливана и наполняет свои крылья ароматом, потом в месяце Паремот или Формут она является к жрецу города Арег. Жрец приносит ей тогда виноградную лозу, которую птица берет в свои когти. Улетая с ней, она оставляет город, с тем чтобы возвратиться на алтарь, где сама разводит огонь и себя сжигает. На следующий день жрец входит в храм, ищет и находит в пепле червя; этот последний, развивая крылья, превращается на второй день в маленькую птицу, а на третий оставляет жреца и возвращается жить на старое место.

Если птица может себя уничтожить, то как же вы, безрассудные, не верите Христу, сказавшему: «Имею власть дать свою жизнь и имею власть снова ее взять».

А вот Палея воспроизводит совершенно иную версию легенды, следовательно, ее Составитель пользовался и другими источниками. В ней речь идет о возрождении ВЕРЫ и птица эта символ веры и государства наполненного этой верой. Речь идет о Руси.

Легенды должны сбываться. Возможно, птицей Фениксом Русь должна сгореть, чтобы возродиться. И в гибели есть вполне конкретный, определенный, здоровый смысл: новое население будет биологически крепче и сильнее прежнего.



Новая Россия будет страной без больного прошлого. Развитие новой промышленности не будет стеснено рамками прежних аномальных структур. Развитие социальных отношений будет строиться на законах биологии и логики, а не отживших представлений и навязанных идеологий.

Как бы то ни было, а вся история Руси тому пример: то полный упадок, то возрождение империи. Видно в этом есть великий смысл. А это значит, псам-рыцарям еще не раз нырять под лед Чудского озера. Вслед за своей нечистой силой.

(Продолжение в миниатюре «Египетская сила»)

Комиссар Катар



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