Россия Приватизированная. Куда приведут нас платные дороги. М. Делягин. И. Шишкин
08:04. 20 ноября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Игорь Шишкин и Михаил Делягин обсуждают феномен платных дорог в РФ. Кто и за чей счёт извлекает выгоду из дорожной проблемы.
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Поддержать передачи с М. Делягиным и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги М. Г. Делягина http://bit.ly/2IeIMxl
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Делягин #экономика #бюджет #правительство #Шишкин #Мень #платныедороги #Европа #Счётнаяпалата