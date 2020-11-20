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Россия Приватизированная. Куда приведут нас платные дороги. М. Делягин. И. Шишкин

08:04. 20 ноября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Игорь Шишкин и Михаил Делягин обсуждают феномен платных дорог в РФ. Кто и за чей счёт извлекает выгоду из дорожной проблемы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yZDVNhIyTqg

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