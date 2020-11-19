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Месть Ютубу, Тюрковидение в Карабахе, РПЦ без налогов // Галопом по Европам #339

21:56. 19 ноября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Российская экономика снова ускорила падение, заявили в Центробанке;
- Углеродный налог лишит российских металлургов 800 миллионов долларов в год;
- Немецкий металлургический гигант Thyssenkrupp объявил о сокращении пяти тысяч рабочих;
- Мировой долг к концу года достигнет 277 триллионов долларов;
- В России сразу два антирекорда – 23 610 заболевших и 463 умерших за сутки;
- Льготная ипотека не сработала в целом ряде регионов;
- Банки стали отдавать коллекторам долги даже с небольшой просрочкой;
- Совфед одобрил повышение налога на тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год;
- Госдума предлагает вывести религиозные организации из-под действия антиотмывочного закона;
- В Берлине водометами разгоняли противников новых ковидных ограничений;
- Евросоюз выделяет 3 миллиона евро на гумпомощь жителям Карабаха;
- Британия запланировала крупнейший с холодной войны рост военных расходов;
- В НАСА запускают конкурс на создание атомной электростанции на Луне;
- Роскомнадзор требует вернуть Соловьева в тренды Ютуба.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IbW7G7V47lU

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