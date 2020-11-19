В этом выпуске:- Российская экономика снова ускорила падение, заявили в Центробанке;- Углеродный налог лишит российских металлургов 800 миллионов долларов в год;- Немецкий металлургический гигант Thyssenkrupp объявил о сокращении пяти тысяч рабочих;- Мировой долг к концу года достигнет 277 триллионов долларов;- В России сразу два антирекорда – 23 610 заболевших и 463 умерших за сутки;- Льготная ипотека не сработала в целом ряде регионов;- Банки стали отдавать коллекторам долги даже с небольшой просрочкой;- Совфед одобрил повышение налога на тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год;- Госдума предлагает вывести религиозные организации из-под действия антиотмывочного закона;- В Берлине водометами разгоняли противников новых ковидных ограничений;- Евросоюз выделяет 3 миллиона евро на гумпомощь жителям Карабаха;- Британия запланировала крупнейший с холодной войны рост военных расходов;- В НАСА запускают конкурс на создание атомной электростанции на Луне;- Роскомнадзор требует вернуть Соловьева в тренды Ютуба._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IbW7G7V47lU