Месть Ютубу, Тюрковидение в Карабахе, РПЦ без налогов // Галопом по Европам #339
21:56. 19 ноября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Российская экономика снова ускорила падение, заявили в Центробанке;
- Углеродный налог лишит российских металлургов 800 миллионов долларов в год;
- Немецкий металлургический гигант Thyssenkrupp объявил о сокращении пяти тысяч рабочих;
- Мировой долг к концу года достигнет 277 триллионов долларов;
- В России сразу два антирекорда – 23 610 заболевших и 463 умерших за сутки;
- Льготная ипотека не сработала в целом ряде регионов;
- Банки стали отдавать коллекторам долги даже с небольшой просрочкой;
- Совфед одобрил повышение налога на тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год;
- Госдума предлагает вывести религиозные организации из-под действия антиотмывочного закона;
- В Берлине водометами разгоняли противников новых ковидных ограничений;
- Евросоюз выделяет 3 миллиона евро на гумпомощь жителям Карабаха;
- Британия запланировала крупнейший с холодной войны рост военных расходов;
- В НАСА запускают конкурс на создание атомной электростанции на Луне;
- Роскомнадзор требует вернуть Соловьева в тренды Ютуба.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Российская экономика снова ускорила падение, заявили в Центробанке;
- Углеродный налог лишит российских металлургов 800 миллионов долларов в год;
- Немецкий металлургический гигант Thyssenkrupp объявил о сокращении пяти тысяч рабочих;
- Мировой долг к концу года достигнет 277 триллионов долларов;
- В России сразу два антирекорда – 23 610 заболевших и 463 умерших за сутки;
- Льготная ипотека не сработала в целом ряде регионов;
- Банки стали отдавать коллекторам долги даже с небольшой просрочкой;
- Совфед одобрил повышение налога на тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год;
- Госдума предлагает вывести религиозные организации из-под действия антиотмывочного закона;
- В Берлине водометами разгоняли противников новых ковидных ограничений;
- Евросоюз выделяет 3 миллиона евро на гумпомощь жителям Карабаха;
- Британия запланировала крупнейший с холодной войны рост военных расходов;
- В НАСА запускают конкурс на создание атомной электростанции на Луне;
- Роскомнадзор требует вернуть Соловьева в тренды Ютуба.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам