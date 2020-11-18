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Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной Войне

16:23. 18 ноября 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вышла полная версия оцифрованного труда "Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной Войне". Длительное время этим занимался товарищ dragon_first_1, который довел этот большой проект до конца.
Теперь текст всех 4-х томов, которые в Советское время были под грифом "Секретно" и "ДСП", доступен в цифровом формате совершенно бесплатно.
Маст хэв для всех интересующихся историей Великой Отечественной Войны.

ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Уважаемые читатели!
Закончена работа по оцифровке четырех текстовых томов труда "ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945". (Военно-исторический очерк).
Труд разработан Военно-историческим отделом Военно-научного управления Генерального Штаба и выпускается в четырех томах. Первый том включает описание событий от начала Великой Отечествен­ной войны до осени 1942 г. Описанию этих событий предшествует раздел, раскрывающий военно-политическую обстановку накануне Великой Оте­чественной воины и подготовку Советского Союза к отражению фашистской агрессии.
Во второй том включены события, происходившие в период с начала контрнаступления советских войск под Сталинградом осенью 1942 г. и до конца 1943 г.
В третьем томе излагаются операции Советских Вооруженных Сил в 1944 г.
Четвертый том содержит описание заключительной кампании совет­ских войск в Европе с января по май 1945 г., войны Советского Союза против империалистической Японии в 1945 г. и заключительный раздел труда, подводящий итоги Великой Отечественной войны и войны против империалистической Японии.

В труде наряду с изложением военных событий на советско-германском и советско-японском фронтах вооруженной борьбы, что является основным в его содержании, кратко, в порядке общей взаимосвязи, показаны также важнейшие операции, происходившие одновременно на других театрах вто­рой мировой войны.
Труд написан на основе архивных документов и трофейных материалов с использованием военно-исторических трудов, изданных управлениями Ге­нерального Штаба, штабами родов войск и видов Вооруженных Сил, а так­же высшими военно-учебными заведениями.
В подборе и обработке статистического материала, кроме авторов, принимали участие полковник Авдеенко П. Г., подполковник Глаголев И. М., подполковник Лябин Ю. Я., полковник Маланьин К. А., кандидат истори­ческих наук полковник Никитин А. Ф., полковник Рыжаков А. Ф.



От себя:
Ранее этот четырехтомник был секретным.
Потом – ДСП.
Сейчас просто продается, как книжный раритет.

В данный момент закончен перевод в цифровой вид всех четырех текстовых томов.
Я чрезвычайно благоден моим коллегам за их труд по сканированию текста и созданию файлов!
Также благодарю неравнодушных читателей за советы и другую консультативную помощь!
Работа по оцифровке карт-приложений продолжается.
По мере завершения буду добавлять ссылки на файлы прямо в этот пост.

Каждый текстовый том содержится в одном файле в формате djvu (со встроенным оглавлением).
Каждый схема содержится в одном файле в формате jpg.

Файлы текста и схем находятся здесь (ссылки на облачное хранилище):

Текст первого тома:
https://drive.google.com/file/d/1e4OuncwrwVZFEzaIv3gwxeby84y_ot7U/view?usp=sharing
Текст второго тома:
Текст третьего тома:

Схемы (приложения) к первому тому:


Лист 2 Схема 2.
Группировка сил на советско-германском фронте к началу Великой Отечественной войны.

https://drive.google.com/open?id=1cl4qhQ8IePwJY5ug7E-vQXWHLog3KvW3

Лист 3 (На одном листе пять схем):
Схема 3.
Построение подвижной ударной группы войск для прорыва (вариант).

Схема 4.
Наступательная операция фронта (вариант).

Схема 5.
Наступление армии на обороняющегося противника (вариант).

Схема 6.
Построение армии в наступательной операции (вариант).

Схема 7.
Армейский оборонительный рубеж (вариант).

https://drive.google.com/open?id=1vdWXazlnIWy4vUzPaR9WPUC2yCKDLJd7

Лист 4. Схема 8.
Ход боевых действий в начальный период войны на северо-западном и западном направлениях (22.6-9.7 1941 г.)
https://drive.google.com/file/d/1KGdJ5nTEGWLv3C9cDO9XPatR4XOe7JKD/view?usp=sharing

Лист 5. Схема 9.
Ход боевых действий в начальный период войны на юго-западном направлении (22.6-9.7 1941 г.)
https://drive.google.com/file/d/15-GMOAsmvh3T3BYPid9aZegyNvIwO2Rp/view?usp=sharing

https://dragon-first-1.livejournal.com/39827.html – цинк

Метки: 1941, 1945, великая отечественная война, вов, история, книги, красная америка

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6337019.html

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