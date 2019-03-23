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Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной Войне 1941-1945

19:08. 23 марта 2019 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:


Вернувшийся в ЖЖ товарищ dragon_first_1 с начала марта начал публикацию материалов из книги "ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ­ВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 -1945 ГГ":

Имею принципиальную возможность перевести в электронный вид и опубликовать "на просторах" вот этот труд:
ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ­ВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 -1945 ГГ. (ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) разработан Военно-историческим отделом Военно-научного управления Генерального Штаба и выпускается в четырех томах.
Первый том включает описание событий от начала Великой Отечествен­ной войны до осени 1942 г. Описанию этих событий предшествует раздел, раскрывающий военно-политическую обстановку накануне Великой Оте­чественной воины и подготовку Советского Союза к отражению фашистской агрессии.
Во второй том включены события, происходившие в период с начала контрнаступления советских войск под Сталинградом осенью 1942 г. и до конца 1943 г.
В третьем томе излагаются операции Советских Вооруженных Сил в 1944 г.
Четвертый том содержит описание заключительной кампании совет­ских войск в Европе с января по май 1945 г., войны Советского Союза против империалистической Японии в 1945 г. и заключительный раздел труда, подводящий итоги Великой Отечественной войны и войны против империалистической Японии.
В труде наряду с изложением военных событий на советско-германском и советско-японском фронтах вооруженной борьбы, что является основным в его содержании, кратко, в порядке общей взаимосвязи, показаны также важнейшие операции, происходившие одновременно на других театрах вто­рой мировой войны.
Труд написан па основе архивных документов и трофейных материалов с использованием военно-исторических трудов, изданных управлениями Ге­нерального Штаба, штабами родов войск и видов Вооруженных Сил, а так­же высшими военно-учебными заведениями.
В подборе и обработке статистического материала, кроме авторов, принимали участие полковник Авдеенко П. Г., подполковник Глаголев И. М., подполковник Лябин Ю. Я., полковник Маланьин К. А., кандидат истори­ческих наук полковник Никитин А. Ф., полковник Рыжаков А. Ф.

От себя:
Ранее этот четырехтомник был секретным.
Потом – ДСП.
Сейчас просто продается, как книжный раритет.
Огромное количество карт.




ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ­ВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 -1945 ГГ. ОГЛАВЛЕНИЕ








ТОМ 1
Аннотация. Введение

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ЕВРОПЕ
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОДГОТОВКА СССР К ОТРАЖЕНИЮ ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ФАШИСТСКАЯ АГРЕССИЯ В ЕВРОПЕ И ПОДГОТОВКА ГЕРМАНИИ К ВОЙНЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Гл. 1, Часть 1
Гл. 1, Часть 2
Гл. 1, Часть 3
Гл. 1, Часть 4



Схема 1. Немецкий план войны против СССР (план "Барбаросса")
Схема 2. Группировка сил на советско-германском фронте к началу Великой Отечественной войны

Г Л А В А  В Т О Р А Я
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОДГОТОВКА СССР К ОТРАЖЕНИЮ ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ

Гл. 2, Часть 1
Гл. 2, Часть 2
Гл. 2, Часть 3
Гл. 2, Часть 4
Гл. 2, Часть 5
Гл. 2, Часть 6
Гл. 2, Часть 7
Гл. 2, Часть 8
Гл. 2, Часть 9
Гл. 2, Часть 10
Гл. 2, Часть 11
Гл. 2, Часть 12



Схема 3. Построение подвижной ударной группы войск для прорыва (вариант).
Схема 4. Наступательная операция фронта (вариант).
Схема 5. Наступление армии на обороняющегося противника (вариант).
Схема 6. Построение армии в наступательной операции (вариант).
Схема 7. Армейский оборонительный рубеж (вариант).




https://dragon-first-1.livejournal.com/33487.html – цинк

Плюс еще:



1. Карта положения сторон на 21 июня 1941 года в полосе Северо-Западного фронта – https://dragon-first-1.livejournal.com/29584.html
2. Карта "Плана Барбаросса" – https://dragon-first-1.livejournal.com/28126.html
3. О количестве танков в Красной Армии к 22 июня 1941 года – https://dragon-first-1.livejournal.com/32225.html

PS, Пока вышло 2 главы. Работа безусловно будет интересна всем, кто интересуются Великой Отечественной Войной.
У себя буду выкладывать по частям, по мере завершения публикации очередных глав и прилагающихся к ним карт, схем и сопутствующих материалов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4867077.html

Метки: 1941, 1942, барбаросса, великая отечественная война, вермахт, Генштаб, история, карты, книги, красная армия, что почитать

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