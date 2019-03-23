Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной Войне 1941-1945

ТОМ 1

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ЕВРОПЕ

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОДГОТОВКА СССР К ОТРАЖЕНИЮ ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ФАШИСТСКАЯ АГРЕССИЯ В ЕВРОПЕ И ПОДГОТОВКА ГЕРМАНИИ К ВОЙНЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Схема 1. Немецкий план войны против СССР (план "Барбаросса")