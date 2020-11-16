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Сильное выступление руководителя новгородской организации поисковиков

22:10. 16 ноября 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Этого человека надо обязательно послушать. Пока такие люди есть в России, страна будет жить!


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Метки: война, войска, дети, история, образование, отечество, подвиг, Путин, школа

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5310700.html

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