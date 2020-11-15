Главная » История, Творчество

1989. Иностранец в Советском Союзе. Часть 1. Ленинград

12:48. 15 ноября 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:







































Метки: история, Ленинград, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7471015.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Москва, 1937 год
...недоверие к Москве.Правда, Советский Союз выработал демократическую, свободную конституцию...Я не очень часто выступал в печати Советского Союза со своими ..., которые должен запомнить иностранец.Поездка за город тоже..., что поезд в Ленинград отходит в таком-то...
Лион Фейхтвангер: «Москва 1937»
...слов, которые должен запомнить иностранец.Поездка за город тоже..., что поезд в Ленинград отходит в таком-то...поистине сильнейшей статьей актива Советского Союза.Забота государства. Для молодежи...и составлявших только четвертую часть всего потребного количества, ...
Почему Сталин победил коррупцию, не борясь с ней?
...опыт идеологической работы по части разрушения государства, Сталин ...ложь.Активно действовали в Советском Союзе и многочисленные иностранные агенты.... в поле зрения такой иностранец, выяснится факт, что ..., которые в блокадном Ленинграде буквально один за другим...
Кому нужен пересмотр Второй Мировой - 1
..., отхватил у неё часть территорий. Согласно подписанному ...30 сентября Чехословакия капитулировала. Советский Союз, в отличие от ...третьего рейха», которой был удостоен иностранец – Большой крест немецкого Орла... одном кладбище под Ленинградом похоронены 900 из ...
Кровеносная система Арктики: Как полярные летчики осваивали самые экстремальные широты Земли
...летом 1933 года в Ленинграде. Источник: wikipedia.orgВ ... «макушке Земли».— Для Советского Союза отправить судно к Северному... на реке Харловке иностранец поехал на зимнюю рыбалку... краевым отделением РГОБазыкин часто вспоминает профессиональную мудрость ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)