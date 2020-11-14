Сёмин про советские учебники
15:54. 14 ноября 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Пролетариат нуждается в правде, и нет ничего вреднее для его дела, как благовидная, благоприличная, обывательская ложь. (В. И. Ленин)
Ссылка на учебники:
http://agitblog.podfm.ru/middle_ages/
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин
Ссылка на учебники:
http://agitblog.podfm.ru/middle_ages/
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин
По тем, нашим учебникам, учатся дети Англии и Израиля… А россиянским детям втюхивают всякую хрень… Одни только задачки по математике чего стоят… ЕГЭ – это вообще инструкция по обучению дебилов в США…