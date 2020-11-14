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Сёмин про советские учебники

15:54. 14 ноября 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Пролетариат нуждается в правде, и нет ничего вреднее для его дела, как благовидная, благоприличная, обывательская ложь. (В. И. Ленин)

Ссылка на учебники:
http://agitblog.podfm.ru/middle_ages/


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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=heIwmFI7l7w

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 34765 30283
    Вячеслав 14 ноября 2020 в 16:43

    По тем, нашим учебникам, учатся дети Англии и Израиля… А россиянским детям втюхивают всякую хрень… Одни только задачки по математике чего стоят… ЕГЭ – это вообще инструкция по обучению дебилов в США…

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