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Я видел вырождающиеся народы: они не пишут стихов, они их читают, пока рабы обрабатывают для них землю. Скудные пески Юга из года в год взращивают племена, жаждущие жить, — наступает день, и эти племена завладевают мёртвыми сокровищами мёртвого народа.
Для России лучше Сталин.
Это ваше настроение…Вот бы справить вам костюм из Сталина.Так чуйствуют себя все https://youtu.be/vcYz0cBj5Xo
Главная интрига – кто же (республиканцы или демократы) следующие четыре года будут обирать россиян?