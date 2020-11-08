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Отменить бессрочные дипломы

15:49. 8 ноября 2020 247 просмотров 20 коммент. Опубликовал:


Спецпредставитель Путина по цифровому развитию Дмитрий Песков (не путать с пресс-секретарем Песковым)  заявил https://russian.rt.com/russia/news/800828-diplomy-srok-rossiya, что в России надо отметить бессрочное действие образовательных дипломов.

«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций… на портфолио. Дипломы остаются, но они должны будут мигрировать в формат «диплом по требованию», который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — заявил Песков.
Таким образом, возможно, что дипломы будут выдаваться «с некоторым заданным промежутком времени», когда будут действительны.
«Бредово же выдавать диплом на всю оставшуюся жизнь… Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что он не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?»

Собственно, при реализации таких предложений, рынок образовательных услуг может ждать взрывной бум.
Если диплом переподтверждать в рамках устного экзамена или повторной защиты старого диплома – для формальной проверки знаний – то это лишь несколько повысит уровень коррупции, где заветный штампик о подтверждении/продлении действия диплома, будет стоит определенных денег, потому что очевидно, что большинство врядли держит в голове весь тот объем знаний, который накапливался для защиты диплома. Само собой, нельзя недооценивать и рост рынка "купить диплом с нуля без регистрации и СМС" вместо просроченного.
Но допустим, если без коррупции, то как минимум подготовка к перезащите диплома повысит востребованность репетиторов для тех, кто не в состоянии в силу возраста, нехватки времени или ума самостоятельно поднять необходимый массив знаний.
Ну а если еще и что-то самому писать потребуется – ох, тут рынок написания курсовых/дипломов/диссертаций может просто озолотиться на "переподтверждениях".

В общем, предельно странное предложение, которое если что и повысит в стране, так это уровень коррупции в образовании и рынок образовательных услуг.

Метки: вузы, образование, реформы, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6310489.html

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20 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3750 2872
    Игорь 8 ноября 2020 в 17:46

    В стране засилия образования ни в одном учебном заведении нет подготовки мастеров по ремонту гаджетов. А это сложнейшая инженерная современная работа, люди самоучкой её осваивают. Все дипломы приврашаются в мусор поэтому и отношение к ним как мусору полюбовались, всё, в ведро.

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    • 2168 1800
      Андрей ПоповИгорь 8 ноября 2020 в 17:51

      Гаджеты делают не для того чтобы их каждый дурак мог ремонтировать.)) Тогда экономика остановится. Гаджет по крайней мере дешёвый сделан так, чтобы не долго служил и не ремонтировался или его экономически не выгодно было ремонтировать. Сейчас припой без свинца, а чистое олово в дорожках и контактах за 5 лет разрушается. Олово кстати боится мороза.

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      2
      • 3750 2872
        ИгорьАндрей Попов 8 ноября 2020 в 18:09

        Сергей Иванов мой знакомый ремонтирует любой он ещё для прикола делает УКВ приемники под германию и продает по цене китайских т.е. перебивает Китай это дома на коленке. Перебить Китай на приемниках УКВ в одного это нечто. Другой мой знакомый АА по научной квалификации как Тесла базовое направление химия. Диплома и степени научной нет но он по химии и естествознанию ведущий специалист мирового уровня. Он один эффективен как НИИ с докторами только что студентов не готовит. Пасынок мой с дипломом ветврача делает оборонку на самом её высоком технологическом уровне и так в круговую. А реальные дипломы просто фикция и о своем также скажу. У меня есть квалификация и очень высокая но я не инженер электрик как записано в дипломе. Совку не нужен инженер и постсовку тем более. Даже есть знакомый Андроид он источник СЕ электронный сделал прячется теперь от людей бедолага боится повяжут нельзя тут ничего доводить до конца это закон.

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        -1
        • 17795 12789
          ВладимирИгорь 8 ноября 2020 в 18:15

          Вы неправильно все понимаете,тот самоучка который на коленке никогда,повторяю никогда не получит никакого диплома и прочей “компетенции” потому что ,эти компетенции будут давать корпорации для работы в этой же корпорации, этакий “цифровой ошейник” за получение этой “компетенции” которая будет стоить сумасшедших денег вы будете обязаны всю жизнь пахать в этой корпорации за денежку малую.

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          • 3750 2872
            ИгорьВладимир 8 ноября 2020 в 18:32

            Валить на них с верхней полки на все корпорации. Пусть сдают продают мозги в аренду. Речь даже не о этом, ТэЦ тоже корпорация в ней работает эн спецов по релейной защите, реальных инженеров, да и по другим профилям есть спецы пусть они продались пусть у части нет дипломов по профилю но они при делах. Но при этом миллионы студентов научных работников и сама АН помогают Чубайсу переработать бюджет и это нормой считается.

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          • 2168 1800
            Андрей ПоповВладимир 8 ноября 2020 в 18:42

            Причём будут готовить “людей одной кнопки”, а знания и инженерное мышление, которые позволят самому сделать приёмник на коленке, не будут доступны широким народным массам как в советское время. Знания, которые могут быть обращены на пользу народу самому народу будут недоступны.

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          • 3750 2872
            ИгорьАндрей Попов 8 ноября 2020 в 18:53

            Андрей я думаю сейчас и должен быть чел одной кнопки. Но что есть кнопка, это карта визуальная фронта в любом объеме без философских коментов. Нажал свою кнопку, дальше занимайся естественными отправлениями даже если это гашетка СПГ тоже востребованная специальность. У бойца молодого к концу любого обучения не должна быть отбита зрительная память вот его реальный диплом в жизнь.

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            -1
          • 9019 7093
            МирославаИгорь 8 ноября 2020 в 19:22

            А вы по-специальности кто будете? А то я смотрю и заводы Наши по костям разобрали, и садоводства тоже.

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          • 9019 7093
            МирославаИгорь 8 ноября 2020 в 19:23

            Рабов лампы готовить предлагаете?

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  • 17795 12789
    Владимир 8 ноября 2020 в 18:10

    Да-а Фантастика миров нейросетей,когда все в рабстве у корпораций начинает обретать реальность в головах россиянских ********* от управления.

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    2
  • 331 303
    Филипыч 8 ноября 2020 в 18:16

    В мое время, советское, человек, получив диплом, работал по специальности и так осваивал свой участок работы, что становился знатоком дела, плюс советские инженеры (и другие специалисты) периодически проходили курсы повышения квалификации (бесплатно, в профильных организациях). Запись в трудовой книжке была реальным подтверждением твоей квалификации, а не фикцией. Подтверждал твои знания опыт работы, а не экзамен перед комиссией.

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    4
    • 5950 4046
      чужойФилипыч 8 ноября 2020 в 18:28

      На вас праведных весь расчет, чтобы провернуть эту еще одну аферу от Дмитрия Пескова.

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      1
    • 3750 2872
      ИгорьФилипыч 8 ноября 2020 в 19:01

      Инженеров совсем не было за редким исключением и подтверждать нечего. Зайди в любое садоводство и посмотри что инженеры в кавычках наработали начиная с земли на косогорах кончая водой из реки когда по косогору ручей бежит. Про заводы тоже лучше не надо иди найди эти классные производства с принципом Крепка турьма да кто ей рад.

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      -1
  • 9019 7093
    Мирослава 8 ноября 2020 в 19:20

    Сегодня прочитала у Ю.Мухина в книге “Народ без элиты” Что ВСЕ “действия Этой Власти сосотоят в двух их Фалов
    1) что то запретить.
    2) что то переименовать.

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    1

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