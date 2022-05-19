Любой житель Улан-Батора безошибочно подскажет, как пройти к РЦНК. Я сначала думал, это какое-то загадочное монгольское слово («эрцээнка» – звучит-то как по-монгольски!), только потом дошло: Российский центр науки и культуры, сегодняшнее название – Русский дом в Улан-Баторе. Не только подскажут – ещё и с уважением проводят: «Вот здесь поверните, пожалуйста. Как увидите памятник, всё – пришли, значит. Там всегда много народу, а сегодня ещё больше: конкурс чтецов идёт – я новости читал!».

В 1912 году от имени правительства Российской империи Иван Яковлевич Коростовец, с одной стороны, и премьер-министр Монголии Сайн-ноён-хан Намнансурэн, с другой – подписали в Урге, столице Монголии, русско-монгольское соглашение, признававшее автономию Внешней Монголии – в честь русского дипломата здесь и воздвигнут памятник.

Вокруг него, да и в самом Русском доме, по большей части дети: на конкурс чтецов собрались ученики младших и средних классов со всей страны. Важные такие, текст повторяют. А кто и в прятки играет. Чуть с ног не сшибли: увидев мою озадаченную физиономию, девчушка провозгласила: «Извините, пожалуйста». Почти без акцента. Учителя, значит, хорошие.

В общей сутолоке нахожу Валерию Валерьевну Кильпякову: «Пойдемте, – говорю, – скорее в кабинет, пока конкурс не начался, а то боюсь я что-то». Первый секретарь посольства России в Монголии, и. о. руководителя Русского дома в Улан-Баторе успокаивает: «Всё в порядке. У нас так часто бывает. Небольшой хаос, беготня и детский смех – это побочное явление знакомства с русской культурой. Для которой детский смех, кстати, важен».

Мы беседуем с В.В. Кильпяковой о состоянии культурных связей России и Монголии. Есть ли трудности? Насколько эти трудности велики? Всё ли потеряно для наших отношений, или же наоборот – перед нами прекрасные возможности?

Валерия Валерьевна говорит:

– Я считаю, и не без веских оснований, что Монголия – это дружественное России государство, а монгольский народ не только видит в россиянах друзей, но и испытывает по-настоящему братские чувства. Корни такого отношения уходят в глубокое прошлое, и дело тут не только в дипломатии. Смотрите: в прошлом году мы отмечали столетие установления дипломатических отношений между нашими странами, в 2019 году президентами России и Монголии был подписан бессрочный договор о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами, культурные связи между нашими народами очень крепки и продолжают развиваться. Да и сама география, можно сказать, настаивает на добрососедстве, показывая пример другим странам: протяжённость нашей общей границы около 3500 км.

Наши добрые отношения складывались в течение веков, и за это время мы имеем множество подтверждений их искренности и силы. Ровно сто лет назад, в 1922 году, первые монгольские студенты приехали учиться в Россию, затем их поток увеличивался с каждым годом, не ослабевает и сегодня – эти контакты и создали, я уверена, основу для развития образования, культуры, искусства, промышленности, военного дела Монголии, её медицины, экономики, авиации, космонавтики и т. д.

С такой основой можно говорить о действительно крепких и добрых отношениях между странами и народами, поверьте. И неслучайно монголы считают русский язык языком науки и культуры, без знания которого человеку сложно считаться хорошо образованным. Историческая память у монголов очень хорошая, и совершенно естественно, считает старшее поколение, воспитывать своих детей и внуков в любви и уважении к России.

– Сейчас это хорошо получается у старшего поколения? Пресловутая «культура отмены» в отношении нашей страны и народа, мне кажется, шествует триумфальным маршем по всему миру.

– Конечно, есть огромные трудности, но в Монголии не всё так печально, как в большинстве стран Европы. Да, еще лет тридцать назад большинство монголов прекрасно понимало русский язык, монгольская интеллигенция владела им на высоком уровне. В школе изучали русский язык с 5-го класса, сейчас русский учат с 7 по 9 класс как обязательный предмет 2-3 часа в неделю, а в 10-12 классах – предмет по выбору, как и английский, который имеет преимущество.

Молодое поколение не так хорошо владеет языком страны-соседа, как бы нам того хотелось. Тем не менее книги по медицине, например, как и в других областях культуры, науки и техники требуют знания русского языка – в этом мы убеждаемся, когда приходим в центральную детскую библиотеку столицы.

Недавно совместной группой учёных Монгольского государственного университета, факультета европеистики и Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук в Улан-Удэ было проведено пилотажное анкетирование о языковых установках учащейся молодёжи Монголии. Опрашивали респондентов от 9 до 32 лет. Согласно данным исследования, 36,6 % чаще всего используют русский язык в школе; 26,5 % читают на нём учебную литературу.

Одной из причин положительного отношения к русскому языку назвали его необходимость для дальнейшей профессиональной деятельности 56,6 % респондентов. Подавляющее большинство опрошенных (72,9 %) сказали, что в своей домашней библиотеке имеют книги на русском – согласитесь, это не может не радовать. 75,9 % сказали, что хотели бы, чтобы их дети знали язык Пушкина; 75,1 % считают, что русский необходим для изучения в их стране. Т. е. здесь мы видим подход как практический, так и культурный: монголы прекрасно понимают, что Россия – их вечный сосед, и разговаривать с этим соседом, сотрудничать с ним логичнее всего было бы именно на его языке, а не на каком-то третьем. Добавим сюда и наши древние связи, традиции, уходящие в глубину тысячелетий, – нарушать их в угоду сиюминутной какой-то моде, тенденциям было бы крайне неразумно.

Когда ты общаешься с монгольскими ребятами, которые учатся здесь в российских учебных заведениях (лицей им. Г. В. Плеханова при Улан-Баторском филиале экономического университета, школа при ГОКе в Эрдэнете), не без уважения к их работоспособности и желанию учиться, слышишь, например, такое: «Иногда я чаще даже думаю на русском, чем на монгольском! Получается, у меня аж два родных языка – правда, здорово?».

У ребят действительно влюблённость (а у кого и любовь) в русскую культуру, они очень логично эти свои чувства объясняют: кому-то их передали бабушка или дедушка, или кто-то из родственников, учившихся в России или работавших там; кто-то просто сам проникся уважением к соседу, знакомясь с его литературой; кто-то называет другие причины – так что, несмотря на все сложности, я бы не стала впадать в панику и кричать: «Всё пропало!». Да, трудности есть, но это не значит, что мы должны опускать руки и отчаиваться – скорее наоборот: только постоянная работа, настойчивая, творческая, не «дежурно-отчётная», поможет нам преодолеть эти трудности. К тому же на такой благодатной почве, как монгольская, с её давным-давно воспитанным уважением к Русскому миру.

– Мы сейчас много говорим о т. н. мягкой силе России. Говоря попросту, как может моя страна влюбить в себя, скажите, пожалуйста? Ясно, что не угрюмо-торжественными отчётами и речовками в стиле «не забудем – не простим» – это мы уже проходили и, дай бог, прошли. Итак: мягкая сила России – в чём она, по вашему мнению?

– В качественном образовании, в старой доброй культуре добра, чести, красоты и трудолюбия. Т. е. в тех самых качествах и устремлениях, которыми и характеризуется Русский мир. Если мы показываем и доказываем, что нам, нашей стране свойственны именно эти качества, то те тысячи студентов, которые учатся в наших вузах сегодня, которые будут потом в них учиться, не могут не впитать в себя любовь и уважение к России.

Согласитесь, эти чувства гораздо крепче меркантильной «сникерсомании» или животного страха перед его оружием – они гораздо крепче и достойнее. И человек, воспитанный такими чувствами, несомненно передаст их своим детям, друзьям, знакомым, сотрудникам, подчинённым, в конце концов. Прошлые десятилетия и столетия наших добрых связей с монгольским народом, думаю, красноречиво свидетельствуют об этом.

И давайте не будем недооценивать самих себя, прошу вас: Россия никуда не делась, мы продолжаем трудиться, у нас есть чем гордиться по праву, и это касается не только истории, но и настоящего времени.

А то бывает, знаете, начнут ныть: «Мы – неудачники мировой истории, всё у нас плохо, всё ужасно», – и т. п. Этот комплекс неполноценности в отношении себя самих и своей страны до добра не доведёт, да и изжил он себя. Повторяю: хватит стесняться своей страны и народа.

– Итак, по вашим словам, интерес к нашей стране и народу сохраняется в Монголии?

– Мне кажется, он всегда сохранялся. Маленький пример: молодой монгольский режиссёр Батболдт Мягмарнаран (выпускник ГИТИСа, кстати) в прошлом году поставил в Русском доме в Улан-Баторе к 200-летию Ф. М. Достоевского постдраму «Гэм Зэм» по роману «Преступление и наказание»: каждый вечер этот спектакль собирал огромное количество молодых людей, творческой интеллигенции, и не только.

Спектакли шли в течение двух сезонов с аншлагами: играли на монгольском языке, конечно, монгольские актёры – скажите, разве это не повод для радости? Ведь Достоевского, его пять главных романов монгольская молодёжь открыла для себя только в 2000-х годах, когда их перевёл г-н Ц. Гомбосурэн, экс-министр иностранных дел Монголии, прекрасно владеющий русским языком, – а тут целый спектакль по «Преступлению и наказанию»! Вот скажите мне, как тут можно говорить о том, что «всё у нас плохо», если огромная страна-сосед не только открыла для себя нашего классика, но и полюбила его? Если XXI век в Монголии открылся Достоевским?

– Мне кажется, беда в том, что мы самоизолируемся от собственных подлинных успехов, безустанно камлая на тему своего несовершенства. У Достоевского об этом много сказано, кстати…

– (смеётся) …Так вот такой самоизоляции нам никак не надо! Знакомство с русской культурой идёт плотное, и должна сказать, что преодоление запретов советского времени, когда само слово «Бог» было под запретом, очень этому способствует. Очень полюбились здесь произведения Валентина Распутина, чьё 85-летие мы в Русском доме отмечали с монгольскими друзьями в этом марте. Был представлен прекрасный фильм «Хухуу» (Кукушка) монгольского режиссёра Ж. Жамъянсурэна по произведению Валентина Григорьевича «Последний срок» – до сих пор смотрят, пересматривают, разумеется, читают.

– Но не могу не вернуться к «культуре отмены», провозглашённой в других странах. Агрессивное, злобное, лающее на Россию общество – это, знаете, удручает. Удастся ли «отменить» русскую культуру, как вы считаете?

– «Отменить» культуру все равно, что отменить воздух, воду, солнце… Тех, кто это так самозабвенно делает, честно говоря, жалко. Ну, не будут они знать ничего о России – кем они будут выглядеть по сравнению с теми людьми, которых, я уверена, подавляющее большинство, которым знакомы наши ценности и которые их разделяют?

«Отменители» культуры – русской или любой другой – не более чем крикливое политизированное меньшинство, чей разум застилает иррациональная ненависть к просвещению. Как нам жить в этих условиях, спросите вы. Думается, не только продолжая начатую работу, но и многократно её увеличивая, развивая. Настойчиво доказывая, что есть вещи поважнее и долговечнее сегодняшней политической конъюнктуры с её пошлостью, а то и подлостью. Тут, конечно, очень важно воспитывать в себе и людях критическое мышление, умение воспринимать любую информацию с долей здорового скепсиса, не кидаясь безоглядно в пучину гаджетов и прочих интересных штучек. Кроме того, повторюсь, многое зависит и от того, как мы говорим о своей стране, народе, культуре: если это будет самоуничижительный вой, ничего хорошего не получится. Если это будут самозабвенные фанфары – тоже. А если мы говорим о себе с достоинством, благородством, если с гордостью показываем результаты своего труда, результат будет самый хороший.

Накануне 9 мая, в Русском доме ученики начальных и средних классов монгольских школ читали стихи – кто на русском, кто на монгольском языках – о Победе. Читали прекрасно, собрались сотни участников. Мне бы очень хотелось, чтобы встречи здесь свидетельствовали о победе здравого смысла, подлинной культуры, настоящей уважительной дружбы как между монгольским и российским народом, так и всеми остальными.





