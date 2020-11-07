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Экзистенциальная фрустрация и распространяющееся всё шире ощущение бессмысленности поддерживают (подчеркиваем: не у животных, а у человека, на человеческом уровне!) агрессивность, если вообще не являются её причиной.
Бред.Православные христиане,российская земля,царь отвечает Курбскому.
Не читай переписку Каутского с Керенским читай переписку Грозного с Курбским ))
Я столько не выпью, чтобы принять всерьёз.
А ты не принимай.
А то это ведь ДУМАТЬ надо а ты не умеешь.
Живи как жил ))
Гавкай в указанном направлении ))
На Америку.