***

Исторический Вольнодумецразвенчивает церковную ложь о 1000-летии крещения Руси.Из аннотации.„Сегодня мы поговорим о феномене Русской революции и попробуем установить одну из её основных причин. Посмотрим на, казалось бы, всем известный вопрос под другим углом с помощью альтернативной истории. И постараемся ответить на главный вопрос, а причём здесь Религия? Почему разрушали храмы и убивали священников? Что это Русский бунт – безжалостный и беспощадный или реакция простого народа на ложь? Кто такие Романовы, истинные правители наших земель или иностранные самозванцы, которые даже не были христианами?”

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5297327.html