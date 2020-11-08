Римские Язычники на Российском престоле!
07:16. 8 ноября 2020 133 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Исторический Вольнодумец доказательно развенчивает церковную ложь о 1000-летии крещения Руси.
Из аннотации.
„Сегодня мы поговорим о феномене Русской революции и попробуем установить одну из её основных причин. Посмотрим на, казалось бы, всем известный вопрос под другим углом с помощью альтернативной истории. И постараемся ответить на главный вопрос, а причём здесь Религия? Почему разрушали храмы и убивали священников? Что это Русский бунт – безжалостный и беспощадный или реакция простого народа на ложь? Кто такие Романовы, истинные правители наших земель или иностранные самозванцы, которые даже не были христианами?”
Из аннотации.
„Сегодня мы поговорим о феномене Русской революции и попробуем установить одну из её основных причин. Посмотрим на, казалось бы, всем известный вопрос под другим углом с помощью альтернативной истории. И постараемся ответить на главный вопрос, а причём здесь Религия? Почему разрушали храмы и убивали священников? Что это Русский бунт – безжалостный и беспощадный или реакция простого народа на ложь? Кто такие Романовы, истинные правители наших земель или иностранные самозванцы, которые даже не были христианами?”
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Молодчина, давно пора было эту тему поднять! Конечно же в ведическом народе будет плохо приживаться холуйская, рабская философия христианства!
Совершенно верно. Есть такой момент в истории тех событий – поп Гапон. Кто когда размышлял на тему: а почему поп? Что за революционный деятель такой служитель культа? А вот: оказывается Николай 2 планомерно проводил религиозную реформу перед тем, как рухнула Империя, и народное недовольство в основном было связано именно с введенными насильными изменениями. А уж потом всякие партийцы то недовольство стали направлять куда надо.