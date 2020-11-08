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Римские Язычники на Российском престоле!

07:16. 8 ноября 2020 133 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Исторический Вольнодумец доказательно развенчивает церковную ложь о 1000-летии крещения Руси.

Из аннотации.
„Сегодня мы поговорим о феномене Русской революции и попробуем установить одну из её основных причин. Посмотрим на, казалось бы, всем известный вопрос под другим углом с помощью альтернативной истории.  И постараемся ответить на главный вопрос, а причём здесь Религия? Почему разрушали храмы и убивали священников? Что это Русский бунт – безжалостный и беспощадный или реакция простого народа на ложь? Кто такие Романовы, истинные правители наших земель или иностранные самозванцы, которые даже не были христианами?”



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Метки: власть, вольнодумец, империя, история, ложь, народ, революция, религия, Русь, фальсификация, царизм, церковь, язычество

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5297327.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1140 657
    Георгий 8 ноября 2020 в 7:52

    Молодчина, давно пора было эту тему поднять! Конечно же в ведическом народе будет плохо приживаться холуйская, рабская философия христианства!

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  • 9209 8183
    Валерий 8 ноября 2020 в 7:53

    Совершенно верно. Есть такой момент в истории тех событий – поп Гапон. Кто когда размышлял на тему: а почему поп? Что за революционный деятель такой служитель культа? А вот: оказывается Николай 2 планомерно проводил религиозную реформу перед тем, как рухнула Империя, и народное недовольство в основном было связано именно с введенными насильными изменениями. А уж потом всякие партийцы то недовольство стали направлять куда надо.

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