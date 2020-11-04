Выборы президента США. Подсчет
03:47. 4 ноября 2020 160 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Обновляемые результаты выборов в США по штатам:
Fox News - https://www.foxnews.com/elections/2020/general-results
USA Today - https://www.usatoday.com/elections/results/2020-11-03/
Bloomberg - https://www.bloomberg.com/graphics/2020-us-election-results
CNN - https://www.cnn.com/election/2020/results/president?iid=politics_election_national_map
NYT - https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/results-president.html
Как обычно много решает Флорида.
После подсчета 57% голосов там разница была менее 1%.
Фишка в том, что при минимальном разрыве и если Флорида будет определять исход, оспаривание итогов выборов станет фактически неизбежным.
После подсчета 81% голосов во Флориде лидирует агент Дональд. Демократы сокрушаются, что кубинские эмигранты и мексиканцы голосуют за Трампа, потому что тот сумел их убедить, что Демократическая партия это коммунисты. Аха-ха.
UPD: Очень похоже, что Трамп побеждает во Флориде. После подсчета 86% голосов он опережает Байдена почти на 2%
UPD: Важный момент – все наблюдатели отмечают, что за прошедшие 4 года у Трампа, как ни странно, выросла популярность среди черных и латиносов – почти везде он набирает среди этих групп больше, чем в 2016-м году
UPD: Многое болельщики Трампа отмечают, что республиканский Fox News в ночь выборов топит против Трампа и говорят, что даже CNN лучше.
UPD: Первоначальное лидерство Байдена во многих штатах не должно удивлять – сначала считают досрочку + крупные города, потом остальное. В итоге уже в нескольких штатах Байден сначала лидировал, но под конец Трамп побеждает, когда приходят голоса не из мегаполисов.
UPD: Ставки в букмекерских конторах на победу Трампа резко пошли вверх.
UPD: В Огайо, Техасе, Северной Каролине и Пенсильвании – тенденция в пользу Трампа. Можно отметить, что даже если Байден победит, какого-то существенного отрыва от Трампа уже не будет. Американская социология дававшая Байдену 10% преимущества на выборах, как и в 2016-м году снова пролетела.
UPD: Байден победил в округе Колумбия. Как впрочем и в большинстве крупных мегаполисов. Но этого вполне может не хватить.
Рост шансов Трампа на победу по версии букмекерских контор.
Британские букмекеры уже дают 80% на победу агента Дональда.
UPD: Трамп победил в родном округе Байдена.
UPD: На половину 7-го утра по МСК Трамп уже набрал на 2 млн. голосов больше Байдена. Но как известно по выборам 2000 года, главное это голоса выборщиков и простое большинство голосов в США мало что значит.
UPD: Серьезный успех демократов. В палату представителей прошли два открытых негра-гея.