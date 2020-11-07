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Трамп и Байден объявили себя победителями выборов президента США

21:20. 7 ноября 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


CNN и FOX NEWS объявили Байдена президентом США. Вслед за ними о о победе Байдена объявили и другие американские СМИ. Стоит помнить, что в 2000 году СМИ также решали, кто победит. Тогда "победил" Альберт Гор, но в суде решили, что победил Джордж Буш-младший.
Байден объявил себя в Твиттере президентом США, а Харрис вице-президентом США. В своем аккаунте в Твиттере Байден теперь подписывается "избранный президент США".
Трамп объявил себя в Твиттере победителем выборов за явным преимуществом. Твиттер снова отцензурировал заявления Трампа.
Канада, Германия, Британия и Франция признала Байдена президентом США.
Трамп пообещал судиться и доказать, что победителя выборов определяют не СМИ, а законный подсчет.
В окружении Трампа заявляют, что тот не намерен признавать победу Байдена и тем более поздравлять его.





Метки: байден, выборы, США, Трамп, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6309461.html

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