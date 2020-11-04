Все, теперь разобрался. По Ленину, большевики – это которые за Путина, а меньшевики и троцкисты – против.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ABN9DAuQh2E