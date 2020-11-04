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Сёмин vs Попов?

15:26. 4 ноября 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Все, теперь разобрался. По Ленину, большевики – это которые за Путина, а меньшевики и троцкисты – против.

Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ABN9DAuQh2E

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