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Ответы К. Сёмину | Профессор Попов

18:32. 3 ноября 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

00:00 Социализм в отдельно взятой стране
13:31 Банковский капитал и "охранительство"
24:33 Пролетариат и фабрично-заводские рабочие
31:57 О сплочении вокруг "наших" капиталистов
36:24 Какой капитализм хуже
38:27 Божий дар с яичницей
38:55 Сторонники и отщепенцы
40:29 О чём "Великий почин"
41:23 Пролетариат и о чём писал Ленин
42:57 О голословных утверждениях
45:45 Ваш совет нам не подходит
47:36 Философия классовой борьбы
48:30 Заблудились в тёмном лесу
49:27 Снова голословные утверждения
50:40 О борьбе с кружковщиной

Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, отвечает журналисту Константину Сёмину в рамках заочной дискуссии.
Цитаты из ролика Константина Сёмина: https://youtu.be/5BkahVpn9rw

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HkCoD2PHfzw

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