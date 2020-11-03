00:00 Социализм в отдельно взятой стране

13:31 Банковский капитал и "охранительство"

24:33 Пролетариат и фабрично-заводские рабочие

31:57 О сплочении вокруг "наших" капиталистов

36:24 Какой капитализм хуже

38:27 Божий дар с яичницей

38:55 Сторонники и отщепенцы

40:29 О чём "Великий почин"

41:23 Пролетариат и о чём писал Ленин

42:57 О голословных утверждениях

45:45 Ваш совет нам не подходит

47:36 Философия классовой борьбы

48:30 Заблудились в тёмном лесу

49:27 Снова голословные утверждения

50:40 О борьбе с кружковщиной

Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, отвечает журналисту Константину Сёмину в рамках заочной дискуссии.

Цитаты из ролика Константина Сёмина: https://youtu.be/5BkahVpn9rw

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HkCoD2PHfzw