Константин Сёмин. Ответы на вопросы 02.02.2020
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Такая “круглая” дата,а тов.семкин стоит на паперти и поет что то вроде- https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15249910253009421324&text=подайте+христа+ради+червонец+золотой&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580670934980462-1799692456689970134100116-sas3-5127&redircnt=1580671078.1 ))).И это кстати закономерный конец для остальных пиндоботов на сайте если что.)))А ведь предупреждали ребят давно,сорос не вечен,да и парадигма круто меняется от борьбы с олигархией,на борьбу с лишним населением,что не вписывается в греткину экологию.)