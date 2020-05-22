Регенеративное искусство. Ответ Сёмина хейтерам (Часть 1)

Я написал цикл статей про рок-музыку по одной простой причине. Я видел, как эта музыка помогает свергать режимы — в Югославии, на Украине и в других местах. Конечно, не рокеры свергли Милошевича, но саундрек безусловно готовился, как был саундтрек и у Майдана, и августовских событий 1991 года. Моя главная мысль заключается в том, что музыка — это оружие. Это не просто рояль в кустах. И если есть оружие, направленное на тебя, то нужно быть идиотом, чтобы не озаботиться созданием собствненого оружия.



Рок был оружием, направленным против социализма. Не главным, не единственным. Не надо тут сравнивать Цоя и Алену Апину. Они занимались одним и тем же. И зарабатывали на них одни и те же.



Ознакомьтесь:

https://www.rollingstone.com/culture/…

https://www.theguardian.com/us-news/2…



Очень подробно для тех, кто еще не знаком с серией статей “Рок-лоботомия”:

https://agitblog.ru/archive/rok-lobot…

https://agitblog.ru/archive/rok-lobot…

https://agitblog.ru/archive/rok-lobot…

https://agitblog.ru/archive/lobotomiy…





Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qo…

Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru

Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AEY2KveEHHU