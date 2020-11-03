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Скрытая сторона ношения масок. В. Катасонов

09:11. 3 ноября 2020 282 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

Метки: общество, политика

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VsMUz2sofOo

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 34508 30058
    Вячеслав 3 ноября 2020 в 9:29

    Вот она, эта скрытая сторона:
    https://yandex.ru/video/preview?text=эксперимент%20с%20блохами%20в%20банке%20видео&path=wizard&parent-reqid=1603531966161997-492692293964550051700107-production-app-host-man-web-yp-157&wiz_type=vital&filmId=6759751528439542875

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  • 4055 3447
    КБ Александр 3 ноября 2020 в 11:55

    Слова этого человека нужно фильтровать. Возможно, что между потоком очевидной правды, а он её очень много говорит, вот, “маски”, например, вплетена нить кривды. Человек, слыша поток правды, в которой сам давно убедился, или просто из прошлого опыта верит ритору, вместе с ней воспринимает (хавает), как таковую, и кривду, если таковая вплетена. Это инструмент (эффективный). Первое, на что нужно обращать внимание, это то, что сказано как бы невзначай, походя, на секунду-другую уклонившись от основной темы разговора, опять-таки, как бы случайно. Не хочу кого либо сейчас чернить, но хочу, чтоб мы были внимательнее к словам, которым хочется верить… Благими намерениями выстлана дорога в Ад.

    Доверяй, но проверяй.
    Особенно блогеров.

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    • 13839 11365
      маринаКБ Александр 3 ноября 2020 в 12:03

      В города сибирские ,такие ,как ОМСК ,еще куда-то срочно отправили помощь ,врачей ,там случился жуткий провал -нет лекарств ,врачей ,больниц -роддома отдают под пневмонии ,как их не назови ,по распоряжению Путина.Значит что-то есть,просто нас запутали ,сознательно наверное,их Договорняк и реальный вирус -просто диссонанс у людей и даже у продвинутых -вирусологов ,профессионалов,которые отстаивая свои знания ,вступают в конфликт с властными установками .Осень и холод помогают распространению ,вот в южных и теплых местах это не наблюдается.

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      -1
  • 16758 8102
    BlackCat 3 ноября 2020 в 12:34

    Катасонов не раз на манипуляциях был пойман.
    Вот и в следущей статье от Серого оно присутствует.

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