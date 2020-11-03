Профессор Стэнфордского университета доктор медицины Скотт Атлас (Scott Atlas) в конце апреля опубликовал статью «Вот данные — остановите панику и прекратите тотальную изоляцию» (The data is in — stop the panic and end the total isolation). А те данные, ...
Наверное, автору можно верить. Это не бред сумасшедшего. Тем более об этом всё чаще проговариваются СМИ. Так намекали, что в путч 1991 года собралась на площади толпа из людей, которые шли по своим разным делам, но сами не поняли, почему пришли на эту ...
Госдума приняла поправки к закону, которые серьезно ужесточают наказание за игнорирование карантина и распространение фейков о коронавирусе.Административная ответственность.Поправки внесены в ст. 6.3 КоАП – нарушение законодательства в области обеспечения ...
На YouTube-канале «В гостях у Гордона» опубликовано анонсированное интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Программу записали 5 августа в президентском дворце в Минске. Оно продолжалось более двух с половиной часов. Интервью вышло под ...
... четкое выстраивание информационного поля со стороны «оппозиции».Сначала атаки милиции – потом... – и массовое сознание двигают в сторону ненависти к силовикам. Они же..., то есть «к переходу на сторону народа».Ролики, что вся страна...
Вот она, эта скрытая сторона:
https://yandex.ru/video/preview?text=эксперимент%20с%20блохами%20в%20банке%20видео&path=wizard&parent-reqid=1603531966161997-492692293964550051700107-production-app-host-man-web-yp-157&wiz_type=vital&filmId=6759751528439542875
Слова этого человека нужно фильтровать. Возможно, что между потоком очевидной правды, а он её очень много говорит, вот, “маски”, например, вплетена нить кривды. Человек, слыша поток правды, в которой сам давно убедился, или просто из прошлого опыта верит ритору, вместе с ней воспринимает (хавает), как таковую, и кривду, если таковая вплетена. Это инструмент (эффективный). Первое, на что нужно обращать внимание, это то, что сказано как бы невзначай, походя, на секунду-другую уклонившись от основной темы разговора, опять-таки, как бы случайно. Не хочу кого либо сейчас чернить, но хочу, чтоб мы были внимательнее к словам, которым хочется верить… Благими намерениями выстлана дорога в Ад.
Доверяй, но проверяй.
Особенно блогеров.
В города сибирские ,такие ,как ОМСК ,еще куда-то срочно отправили помощь ,врачей ,там случился жуткий провал -нет лекарств ,врачей ,больниц -роддома отдают под пневмонии ,как их не назови ,по распоряжению Путина.Значит что-то есть,просто нас запутали ,сознательно наверное,их Договорняк и реальный вирус -просто диссонанс у людей и даже у продвинутых -вирусологов ,профессионалов,которые отстаивая свои знания ,вступают в конфликт с властными установками .Осень и холод помогают распространению ,вот в южных и теплых местах это не наблюдается.
Я ранее писал и Вам в том числе что вирус не фейк.
К чему Ваши отсылки к очевидному?
Не справляются?
Справятся.
Катасонов не раз на манипуляциях был пойман.
Вот и в следущей статье от Серого оно присутствует.