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Какие вопросы бросаются в глаза

09:12. 3 ноября 2020 292 просмотра Один комментарий Опубликовал:

COVID-19: Какие вопросы бросаются в глаза

Профессор Катасонов о шести проблемах относительно пандемии коронавируса

 

Я не медик и не собираюсь погружаться в тонкости медицинской науки и дискуссии о происхождении вируса COVID-19, масштабах и путях его распространения, способах защиты и методах лечения. Я лишь хотел бы обратить внимание на те явные несуразности действий государственных властей в связи с так называемой «пандемией» коронавируса, которые бросаются в глаза.

Такие несуразности бросаются в глаза любым здравомыслящим людям, и они пытаются говорить и писать об этих «странностях». Я никакой Америки не открываю, а лишь предпринимаю попытку обобщить все эти наблюдения. Наблюдения относятся как к России, так и другим странам мира. Вывод, который вытекает из этих наблюдений страшный: власти народ не спасают, а убивают. Сознательно или неосознанно, это уже другой вопрос, который выходит за рамки моей статьи. Назову лишь шесть главных оснований (аргументов) для подобного вывода.

Основание первое. Всех подозреваемых в инфицированности вирусом (как правило, на основе тестов, дающих положительный результат) собирают в больницах, госпиталях, иных специальных помещениях. Создается недопустимо высокая концентрация людей на ограниченной площади. Даже те, кто не инфицирован (а положительный результат теста еще ничего не значит) гарантированно заражаются вирусом в подобного рода заведениях. Те, у кого заболевание протекало бессимптомно (в легкой форме), получали тяжелую форму заболевания, нередко с летальным исходом. Как говорят медики, вся больница превращается в сплошную «красную зону», укромных безопасных уголков на объектах не остается.

В «красных зонах» находятся не только пациенты, но и медики, которые также гибнут от инфекций.

Основание второе. Все внимание медицинских учреждений, согласно командам властей, было сосредоточено на лечении инфицированных COVID-19. Лечение остальных было отложено «до лучших времен» или осуществлялось по минимуму.

Откладывались или отменялись срочные хирургические операции, жизненно необходимые процедуры, обследования. Скорая помощь по телефонным вызовам (если речь в вызовах не шла о подозрениях на коронавирус) могла приехать на следующий день или даже через несколько дней (к этому времени больной мог уже скончаться).

С начала года по конец октября, согласно медицинской статистике, в мире скончалось 53,5 миллиона человек. Из них зараженных коронавирусом, согласно официальной статистики , умерло 1.182 тыс. Получается 2,2%. А ведь есть еще много болезней, от которых умирает в разы больше людей.

Например, согласно тому же источнику, за десять месяцев этого года от ишемической болезни сердца (ИБС) скончалось 7.840 тыс. Это в 6,6 раза больше, чем от COVID-19. От инсультов скончалось 5.588 тыс. — в 4,7 раза. От легочных заболеваний (острые инфекции нижних дыхательных путей и хроническая обструктивная болезнь лёгких) — 5.696 тыс. — в 4,8 раза. От рака лёгких, трахеи и бронхов — 1.518 тыс. — в 1,3 раза.

Люди с хроническими и смертельно опасными для жизни болезнями брошены на произвол судьбы. Их в десятки раз больше, чем тех, кто находится в тяжелом состоянии по причинам инфицирования коронавирусом.

Я уже не говорю о том, что статистика смертности от COVID-19, по мнению многих честных и профессионально грамотных медиков сфальсифицирована. Лишь одного из десяти с диагнозом «COVID-19» можно действительно считать умершим от коронавируса. В остальных случаях это умершие с коронавирусом. Но причины иные — ранее существовавшие болезни (ИБС, рак, легочные заболевания и др.). Реально умерших от «COVID-19» — примерно столько же, сколько от сезонного гриппа. Вы когда-нибудь слышали, чтобы даже во время эпидемии гриппа прекращали спасть людей от рака, ИБС, пневмонии и других серьезных болезней? А сейчас под предлогом борьбы с «COVID-19» тяжело больных людей забыли, проще говоря, вычеркнули из жизни.

Основание третье. Под предлогом борьбы с коронавирусом власти установили такой режим, который людей медленно, но верно убивает. Людей под предлогом «самоизоляции» лишили права на солнце, свежий воздух, движение. Или же это право так ограничивают и регламентируют, что выход человека из квартиры напоминает прогулку в тюрьме. Особо следует сказать о масках, которые власти пытаются надеть на всех граждан. Это очень большая и серьезная тема, на которую во всем мире уже высказали свое мнение тысячи медиков.

Основание четвертое. Под предлогом борьбы с коронавирусом власти фактически заблокировали функционирование экономики. Это то, что в англоязычных СМИ называется lockdown. Не буду особенно погружаться в эту тему, ибо мною уже написано много о блокировке как зарубежной, так и российской экономики.

 

Оценки потерь мировой экономики в 2020 году от кризиса, спровоцированного фактором «COVID-19», варьируют в диапазоне от 5 до 10 триллионов долларов. Это примерно 5−10 процентов по отношению к величине мирового ВВП в прошлом году. Конечно, для некоторых корпораций (например, фармацевтических) «COVID-19» обернулся дополнительными миллиардными прибылями. Но в целом человечество под влиянием фактора «COVID-19» заметно обеднело.

Резко возросли масштабы нищеты. В июле этого года ООН спрогнозировала, что в 2020 году из пандемии число нищих в мире возрастет на 71 млн. человек по сравнению с прошлым. По итогам первого полугодия в России число людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, составило 20 млн. человек. Это на 1,8 млн. человек больше, чем в прошлом году. Как говорится, «еще не вечер». До конца года армия нищих в России может прирасти на 3 миллиона по сравнению с предыдущим. Очевидно, что рост нищеты неизбежно повлечет за собой и рост смертности. Это аксиома, не требующая особых доказательств.

Основание пятое. Многие методы профилактики и лечения COVID-19, используемые и рекомендуемые минздравами разных стран, по мнению профессиональных медиков, создают угрозу для жизни людей. Вместе с тем бросается в глаза одна очень яркая особенность нынешней политики медицинских властей: они не желают слушать и слышать какое-либо мнение тех специалистов, которое не совпадает с «генеральной линией» Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Почему бы, например, не обсудить озвучиваемое медиками сомнение в эффективности и целесообразности такого метода лечения инфицированных, как искусственная вентиляция легких (ИВЛ)? Некоторые медики даже считают, что ИВЛ не лечит, а калечит. Я уже не говорю о том, что многие медикаментозные средства, используемые для лечения инфицированных, лишь усугубляют их состояние.

Казалось бы, в условиях серьезной угрозы для общества медицинские и иные власти должны максимально мобилизовать знания и опыт профессиональных медиков для того, чтобы определить наиболее эффективные методы борьбы с угрозой COVID-19.

Вместо того, чтобы создавать какие-то постоянно действующие совещания и консультативные советы из профессиональных медиков, которые могли бы вырабатывать необходимые рекомендации для властей, мы видим совершенно другое. В России чиновники (мэры, губернаторы, Роскомнадзор, Минздрав и др.) командуют народом. Они обходятся без советов и рекомендаций Российской академии наук, Академии медицинских наук, медицинских ВУЗов, тысяч профессиональных врачей с опытом решения подобных задач еще в советское время.

Откуда же идут команды этих чиновников? От ВОЗ. А откуда ВОЗ получает команды? От тех, кто финансирует эту организацию. Т.е. от Билла Гейтса с его одноименным «благотворительным» фондом и стоящим за ним фармацевтических гигантов. А у этой высокой инстанции управленческой вертикали стратегической целью является уничтожения большей части населения планеты, доведения его численности до «оптимального уровня» в 1 миллиард человек. Как вы сами понимаете, это уже не медицина, это людоедская геополитика.

Основание шестое. Оно является продолжением основания пятого. Высшим инстанциям мировой власти надо как можно быстрее переходить к финальной фазе операции под кодовым названием «COVID-19». Финальной фазой должна стать всеобщая (глобальная) вакцинация населения. Эта тема уже столь давно обсуждается в мировых и российских СМИ, что я не хочу сейчас в нее погружать читателя. Я лично за ней слежу уже два десятка лет, и у меня нет никаких сомнений относительно того, что запланированная мировой закулисой вакцинация от «COVID-19» призвана отравить на тот свет миллиарды лишних людей.

Есть и другие основание для утверждения о том, что под флагом «борьбы с COVID-19» людей в мире (и в России в том числе) не спасают, а ведут на заклание. Во многих странах мира уже опубликована статистика смертности по итогам двух, а кое-где и трех кварталов 2020 года. И вот что удивительно: почти везде зафиксирован прирост смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ну так это же прирост, который обусловлен коронавирусом, — могут сказать иные. Но дело в том, что общий прирост смертности в несколько раз превышает число умерших от COVID-19 в этом году. Это и можно считать вкладом властей в сокращение численности населения на планете под видом борьбы с пандемией!

В качестве иллюстрации приведу данные о смертности в России лишь за июнь этого года. Она выросла по сравнению с июнем прошлого года на 25.560 человек. В нынешнем июне было зарегистрировано смертей от COVID-19 (как главная, а не сопутствующая причина) 7.037

Можно считать, что разница между двумя цифрами, равная 18.523 человек, — смерти, обусловленные неправильными действиями властей. А если помножить указанную цифру на 12, то получим 223,3 тысячи человек, которые могут стать жертвами убийственной политики российских властей в течение года. Пример пока условный. Точные расчеты на годовой основе можно будет сделать лишь в следующем году. Корректно было бы рассматривать динамику смертности на отрезке времени от начала 2 квартала (1 апреля) 2020 года (когда власти начали активную действия по «спасению» населения) до начала 2 квартала 2021 года.

О том, что смертность от «борьбы» с коронавирусом многократно превышает смертность от самого коронавируса, говорят многие политики, медики, юристы и социологи в разных странах мира. В качестве примера могу привести многочисленные выступления в СМИ Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего (Robert F. Kennedy Jr.), известного американского адвоката, племянника американского президента Джона Кеннеди. Один из видеоматериалов с его выступлением так и называется «Смертность от борьбы с вирусом выше, чем от самого вируса».

Сегодня, как известно, численность населения в России начинает стремительно падать. Как по причине крайне низкой рождаемости, так и растущей смертности. Власть не будет заморачиваться тонкостями статистического анализа, а убыль населения будет списывать на такое «стихийное бедствие», как COVID-19. Мол, мы тут ни причем. Форс-мажор, однако! Я об этом предупреждал еще в апреле в своей статье «Вымирание России тоже спишут на COVID-19».

Надеюсь, что моя небольшая статья, не претендующая на «открытие Америки», может быть использована в качестве «шпаргалки» для тех читателей, которые проводят разъяснительную работу среди наших сограждан. А такая разъяснительная работа очень нужна. Исчезнувшие за масками человеческие лица — признак и символ того, что общество оказалось в состоянии всеобщего помрачения. Но я надеюсь, что помрачение пройдет, и я вновь увижу человеческие лица.

Почему-то на память пришли слова американского президента Авраама Линкольна: «Можно дурачить часть народа все время, можно дурачить весь народ некоторое время, но нельзя дурачить все время весь народ».

 

Метки: медицина, общество, политика

Источник: https://svpressa.ru/society/article/280201/

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 16758 8102
    BlackCat 3 ноября 2020 в 12:32

    …Всех подозреваемых в инфицированности вирусом (как правило, на основе тестов, дающих положительный результат) собирают в больницах, госпиталях, иных специальных помещениях…
    Интересно, а где еще собирать реальных и потенциальных больных?
    …Реально умерших от «COVID-19» — примерно столько же, сколько от сезонного гриппа….
    И молчание о том, что коронавирус и вызывает обострение хронических болезней. Не говоря уже о том, что по крайним исследованиям у людей еще и антитела пропадают.
    …Под предлогом борьбы с коронавирусом власти установили такой режим, который людей медленно, но верно убивает. Людей под предлогом «самоизоляции» лишили права на солнце, свежий воздух, движение…
    Удивительная ложь, дома даже весной не закрывали всех, а лишь тех, у кого подтвердили коронавирус.
    …Под предлогом борьбы с коронавирусом власти фактически заблокировали функционирование экономики. Это то, что в англоязычных СМИ называется lockdown. Не буду особенно погружаться в эту тему, ибо мною уже написано много о блокировке как зарубежной, так и российской экономики…
    И снова ложь, локдауна нет.
    …Многие методы профилактики и лечения COVID-19, используемые и рекомендуемые минздравами разных стран, по мнению профессиональных медиков, создают угрозу для жизни людей….
    И нет конкретики, лишь последующие отсылки к ВОЗ.
    …Оно является продолжением основания пятого. Высшим инстанциям мировой власти надо как можно быстрее переходить к финальной фазе операции под кодовым названием «COVID-19». Финальной фазой должна стать всеобщая (глобальная) вакцинация населения….
    А вакцинация от оспы той же не смущала Катасонова?
    Или он считает всех идиотами?
    …Сегодня, как известно, численность населения в России начинает стремительно падать. Как по причине крайне низкой рождаемости, так и растущей смертности. Власть не будет заморачиваться тонкостями статистического анализа, а убыль населения будет списывать на такое «стихийное бедствие», как COVID-19. Мол, мы тут ни причем. Форс-мажор, однако! Я об этом предупреждал еще в апреле в своей статье «Вымирание России тоже спишут на COVID-19»….
    Во всем мире идет сокращение населения, но “профессор” Катасонов молчит об этом.
    ***
    Манипуляционная статья, рассчитанная на недалекие умы.

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