Дмитрий Еделев: «Глецидол содержат 70% наших продуктов, а это смерть…»
08:33. 2 ноября 2020 84 просмотра Один комментарий Опубликовал: Ликвидатор
Дмитрий Еделев: «Глецидол содержат 70% наших продуктов…»
Дмитрий Еделев: «Глецидол содержат 70% наших продуктов…»
Только выложить хотел! Это ужас, по всем фронтам мацаеды уничтожают. В хлебе глифосфат так же сильный канцероген! Я всегда рис больше всего предпочитал. Кукуруза 85% ГМО. Медленно дохнем, им быстрей надо походу.. Вот тебе и деньги и бизнес и отворот от деревни и природы. Не хочешь в деревне пахать, будешь жрать то что тебе давать будут. Но деньги же бог сегодня, за них машину, телефон и телевизор же купить можно…