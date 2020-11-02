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Дмитрий Еделев: «Глецидол содержат 70% наших продуктов, а это смерть…»

08:33. 2 ноября 2020 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Дмитрий Еделев: «Глецидол содержат 70% наших продуктов…»

Андрей Караулов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T3aEVNHi5E4

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1330 857
    Облико Морале 2 ноября 2020 в 9:06

    Только выложить хотел! Это ужас, по всем фронтам мацаеды уничтожают. В хлебе глифосфат так же сильный канцероген! Я всегда рис больше всего предпочитал. Кукуруза 85% ГМО. Медленно дохнем, им быстрей надо походу.. Вот тебе и деньги и бизнес и отворот от деревни и природы. Не хочешь в деревне пахать, будешь жрать то что тебе давать будут. Но деньги же бог сегодня, за них машину, телефон и телевизор же купить можно…

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