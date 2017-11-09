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Поддельное молоко завалило прилавки

09:14. 9 ноября 2017 Просмотров - 243 Нет комментариев Опубликовал:

Импорт пальмового масла в Россию растет, а указание о нем на этикетках молочных продуктов не стало обязательным

Поддельное молоко завалило прилавки

В прошлом году этого сырья было завезено около миллиона тонн. И все это россияне съели под видом коровьего молока и творога. И опасность не только в том, что подобный "коктейль" как минимум неполезен для здоровья — а для растущего организма детей так и вовсе вреден. Дешевые растительные аналоги молочной продукции выживают с рынка добросовестных производителей.

Дефицит натурального молока в России достиг 8 млн тонн. Такие цифры привел эксперт по продовольственной безопасности, бывший ректор Московского государственного университета пищевых производств, профессор Дмитрий Еделев. Более того, по его сведениям, производство животного молока в стране продолжает падать.

Вместе с тем прилавки наших магазинов ломятся от всевозможных творожков, йогуртов, кефира и молока. Объясняется это просто — растет фальсификация продуктов питания, которые подаются отечественному потребителю как молочные.

"Массовой фальсификации способствует немаркировка недобросовестными производителями молочных продуктов при замене молочного сырья растительными заменителями и массовая замена молочного жира низкокачественным пальмовым маслом", — заявил Еделев "Свободной прессе".

Поддельное молоко завалило прилавки

Ожидалось, что с 2017 г. на этикетках крупным шрифтом производители будут обязаны сообщать о наличии в составе молочных продуктов растительных жиров. Однако этого не произошло. Вместе с тем импорт в страну пальмового масла, кокосового, пальмоядрового только растет. В прошлом году этого сырья было завезено около миллиона тонн. И все это россияне съели под видом коровьего молока и творога.

И опасность не только в том, что подобный "коктейль" как минимум неполезен для здоровья — а для растущего организма детей так и вовсе вреден. Дешевые растительные аналоги молочной продукции выживают с рынка добросовестных производителей. Ведь цену на свой немаркированный фальсификат они ставят ломовую. В результате фермерские хозяйства не выдерживают ценовой конкуренции и закрываются, а на прилавки попадает все меньше настоящего молока.

Попытка зайти с другой стороны и маркировать, наоборот, продукцию молочных заводов и ферм тоже пока не удалась. Внедрение электронной ветеринарной сертификации сначала наметили на 1 января 2018 г., потом отодвинули на июль 2018-го. А там и еще что-нибудь случится, как с повышением акцизов на пальмовое масло и введение на него обязательной маркировки.

Поддельное молоко завалило прилавки

Источник: nnm.me

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