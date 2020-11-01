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Зачем нужна война? Рафаэль Абдулов // Fundamentum #12

18:33. 1 ноября 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Почему вокруг столько агрессии и призывов к войне? Неужели это просто жажда крови или все же есть объяснение такому безумию? Попробуем разобраться в этом ролике.

1. Курс политической экономии / под ред. Цаголова Н.А. Т.1, гл. 44 Империализм как особая стадия капитализма. Историческое место империализма. или Учебник под ред. Островитянова К.В. Гл.27 Империализм – высшая стадия капитализма. основной экономический закон монополистического капитализма.
2. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fhP5HDmqm3M

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