Почему вокруг столько агрессии и призывов к войне? Неужели это просто жажда крови или все же есть объяснение такому безумию? Попробуем разобраться в этом ролике.

1. Курс политической экономии / под ред. Цаголова Н.А. Т.1, гл. 44 Империализм как особая стадия капитализма. Историческое место империализма. или Учебник под ред. Островитянова К.В. Гл.27 Империализм – высшая стадия капитализма. основной экономический закон монополистического капитализма.

2. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fhP5HDmqm3M