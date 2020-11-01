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«Юра, нам нужны микросхемы!» Как снова стать первыми в космосе

22:15. 1 ноября 2020 28 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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26 октября Россия вывела в космос новый спутник «ГЛОНАСС-К». Тот самый, который, вообще, не должен был появиться на свет из-за отказа стран Запада поставлять нам комплектующие. Как нам удалось это сделать и почему предстоит больше – снова стать в космосе первыми – расскажем в этом выпуске.

00:00 Вступление
00:26 Спутник на орбите
01: 53 Время новостей
02:57 Вечные санкции
04:24 Свои микросхемы
06:18 Стать первыми
08:16 Нужное дело

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XBQk6NZYqdA

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