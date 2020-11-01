Если вы спросите, можно ли искупить карму зла, я отвечу вам, что она искупается желанием добра. А те, кто сознательно совершает злые дела, ... обрекают себя на бесславие. И те, кто, не зная сами, куда идут, берутся руководить другими, приносят вред и себе и другим. Если вы действительно хотите уйти от страданий и печали, больше не делайте зла другим. Покаяние и исповедание всех своих грехов ... и принятие обета больше не совершать их – кратчайший путь для быстрого искупления плохой кармы.

— Миларепа