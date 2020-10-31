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Зачем Макрон подрывает Францию

11:14. 31 октября 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога речь зашла о серии трагических событий во Франции, которые вызвали странную реакцию президента Эммануэля Макрона – вместо того, чтобы быть толерантным, Макрон, зачем-то, объявил войну всему мусульманскому миру. Делать подобное в многонациональном многоконфессиональном государстве, коим является Франция, – значит подкладывать бомбу под государственность республики.

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/zachem-makron-podryvaet-franciju-120858

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