Cтранности и детали теракта в Вене
В новом видеоблоге продолжил анализ событий, разворачивающихся в Европе, старт которым был дан президентом Франции Макроном. Напомню, что после известных событий с очередной карикатурой на пророка, Макрон выступил с речью, которая оскорбила миллионы и миллионы мусульман во всем мире. Как и говорил в предыдущих видеороликах, на этом теракты в Европе не закончатся. Почему?
Об этом – в новом выпуске видеоблога.
Хронометраж:
00:00 – о событиях в Вене
04:01 – о нелегкой судьбе исполнителей терактов
10:38 – почему СМИ делаю акцент на «стрельбе у синагоги»
12:20 – почему европейские «террористы» не выставляют никаких требований
14:20 – история о том, как европейские спецслужбы работают под видом беженцев
16:49 – кто организует «теракты» в европейских столицах
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
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