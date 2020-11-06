В новом видеоблоге продолжил анализ событий, разворачивающихся в Европе, старт которым был дан президентом Франции Макроном. Напомню, что после известных событий с очередной карикатурой на пророка, Макрон выступил с речью, которая оскорбила миллионы и миллионы мусульман во всем мире. Как и говорил в предыдущих видеороликах, на этом теракты в Европе не закончатся. Почему?

Об этом – в новом выпуске видеоблога.

Хронометраж:

00:00 – о событиях в Вене

04:01 – о нелегкой судьбе исполнителей терактов

10:38 – почему СМИ делаю акцент на «стрельбе у синагоги»

12:20 – почему европейские «террористы» не выставляют никаких требований

14:20 – история о том, как европейские спецслужбы работают под видом беженцев

16:49 – кто организует «теракты» в европейских столицах

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/ctrannosti-i-detali-terakta-v-vene-121033