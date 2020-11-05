В новом выпуске видеоблога речь зашла о выборах президента в США, а также о второй волне коронавируса и связанных с ним ограничений, которая накрыла весь мир.

➡️ Как повлияла пандемия коронавирус на выборы президента США?

➡️ Почему нам, гражданам России, всё равно, кто победит на выборах президента США – Дональд Трамп или Джо Байден?

➡️ Почему глава Роспотребнадзора Анна Попова сетует на то, что 90% всех завозных случае коронавируса – из Турции, в то время, как сами власти открыли авиаперелёты в Турцию несколько месяцев назад?

➡️ Что делать во время Второй Мировой волны коронвируса?

Обо всём этом – в новом видеоблоге.

Хронометраж:

00:00 – Как повлиял коронавируса на выборы президента США

03:45 – Зачем нужна Вторая Мировая волна коронавируса

07:03 – Почему нам без разницы, кто победит на выборах президента США

10:57 – Как коронавирус используется как инструмент политической борьбы

11:35 – Зачем государство открывало границу с Турцией

15:50 – о словах главы Роспотребназдора Анны Поповой

17:45 – о том, что статистика бывает разная

19:36 – выводы, что делать и как действовать дальше

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога». Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/vybory-prezidenta-v-ssha-i-vtoraja-mirovaja-volna-120988