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Выборы президента в США и Вторая Мировая волна

07:53. 5 ноября 2020 160 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога речь зашла о выборах президента в США, а также о второй волне коронавируса и связанных с ним ограничений, которая накрыла весь мир.

➡️ Как повлияла пандемия коронавирус на выборы президента США?
➡️ Почему нам, гражданам России, всё равно, кто победит на выборах президента США – Дональд Трамп или Джо Байден?
➡️ Почему глава Роспотребнадзора Анна Попова сетует на то, что 90% всех завозных случае коронавируса – из Турции, в то время, как сами власти открыли авиаперелёты в Турцию несколько месяцев назад?
➡️ Что делать во время Второй Мировой волны коронвируса?

Обо всём этом – в новом видеоблоге.

Хронометраж:
00:00 – Как повлиял коронавируса на выборы президента США
03:45 – Зачем нужна Вторая Мировая волна коронавируса
07:03 – Почему нам без разницы, кто победит на выборах президента США
10:57 – Как коронавирус используется как инструмент политической борьбы
11:35 – Зачем государство открывало границу с Турцией
15:50 – о словах главы Роспотребназдора Анны Поповой
17:45 – о том, что статистика бывает разная
19:36 – выводы, что делать и как действовать дальше

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/vybory-prezidenta-v-ssha-i-vtoraja-mirovaja-volna-120988

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9422 8628
    Stelm 5 ноября 2020 в 10:34

    Выборы,выборы…. Театр для народа. Многие верят и думают что от их голоса будет что-то зависеть. Ну да,не надо лишать людей еще последнего… Пусть думают что они чего-то решают. Это для самоуспокоения и стабильности в обществе. Кукловодам нравится держать людей в рамках,так они решают свои проблемы. Пока у них все хорошо,но всегда есть вероятность выхода событий из под их контроля. Что уже было,и не один раз. Тогда-хаос и беЗпредел. Но это только на первый взгляд. За этим беЗпределом стоят другие,те,кому это нужно. Пример-Ливия,Ирак,Сирия и прочее. Это только последнее. История нашпигована подобными примерами.

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