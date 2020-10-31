После 1953 г. все усилия США были направлены на подготовку коалиционной войны против СССР. Предполагалось (см. Н. Яковлев «ЦРУ против СССР»), « что совместно с США выступят все страны НАТО. Ирландия, Испания, Швейцария, Швеция, Египет, Сирия, Ливия, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Израиль, Иран, Индия и Пакистан «постараются остаться нейтральными, но присоединятся к союзникам, если подвергнутся нападению или серьезной угрозе» ». Как видно, планировалось навалиться на СССР/Россию «всем миром». О том, каким «угрозам» могли подвергнуться упомянутые страны, с позиций сегодняшнего дня «свидетельствуют», например, следующие факты: подрыв американского крейсера «Мэн» в гаванской гавани в 1898 г., инцидент в Тонкинском заливе в 1964 г. с участием кораблей ВМС США, сбитие над Сахалином в 1983 г. корейского авиалайнера «Боинг-747», вылетевшего из США… Как установлено, упомянутые события – это провокации, устроенные США. Первый случай привёл США к войне с Испанией, второй – к войне с Вьетнамом, третий – к обструкции СССР в западном мире… Однако усиление военной мощи СССР обнулило и эти планы Запада.

Сразу же после окончания войны 1941 – 45 гг. Западом была объявлена «Холодная война» Советскому Союзу. Но, по-настоящему, «Холодной» она стала после 1953 г., т.е. после создания в СССР водородной бомбы. Сначала же Соединёнными Штатами планировалась превентивная война, которая после 1949 г. – года испытания Советским Союзом ядерной бомбы оказалась невозможной.

…И в 1941 году с Гитлером была, практически, вся Европа . О степени участия той или иной европейской страны в агрессии против СССР можно судить по числу пленных (см. табл.), взятых Красной/Советской Армией с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года.



И всё же, Холодная война закончилась частичной победой Запада: в 1991 г. СССР распался и на некоторое время «холодное противоборство» Запада с Россией прекратилось.



Однако после воссоединения в 2014 г. Крыма с Россией Холодная война Запада с Россией возобновилась, принимая порой остервенелые черты. При этом на сторону Запада встали практически все страны Восточной Европы, а также некоторые бывшие советские республики. Начался новый этап противостояния…

Противоборство «Запад – Россия» не имеет аналогов. Слабое подобие – противоборство Рима с Карфагеном, война между которыми с перерывами продолжалась «лишь» 118 лет – с 264 до 146 г. до н.э. (1-я Пуническая война происходила в 264 – 241 гг., 2-я – в 218 – 201 гг., 3-я – в 149 – 146 гг. до н.э.). Но это была борьба между двумя крупными «государственными образованиями»: Риму до Империи ещё идти и идти…

По масштабности и продолжительности противоборство «Запад – Россия» можно соотнести лишь с библейскими событиями. По сути, речь идёт о смертельной с исторической точки зрения борьбе двух мировых цивилизаций – западноевропейской и русской. Чтобы выстоять в этой борьбе, надо знать, кто мы и с кем мы имеем дело.

V. Ловушка для либералов

Наблюдаемые в последние столетия «наезды Запада» на Россию проявляют все признаки закономерности. Чтобы противостоять «наездам», надо осознать их причину.

«Общепринятое» научное объяснение – дескать «жажда ненависти и разрушения находится в самом [то есть любом] человеке» – здесь «не срабатывает», так как жажда ненависти и разрушения в рассматриваемом случае почему-то всегда находится в «западной составляющей» человеческого сообщества. «Обывательское» объяснение – неоднозначно и во многом зависит от политической ориентации индивида.

В поисках объяснения наблюдаемого явления важно не опуститься до уровня, свойственного российским либералам. В подтверждение отмеченного рассмотрим написанное [17] В. Познером предисловие к книге Ги Меттана «Запад – Россия: тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса».

Автор предисловия ставил перед собой две задачи: во-первых, донести до читателя мнение автора книги и, во-вторых, выказать своё, сугубо личное, мнение по рассматриваемой в книге проблеме. В определённой мере эти задачи были им выполнены.

Согласно В. Познеру, автор книги «видит истоки этой войны в расколе христианской церкви на две части: католицизм с центром в Риме и православие с центром в Константинополе. Но если падение Римской империи никак не ослабило значение Рима – центра католицизма, то падение Константинополя решительно перенесло «крепость» православия в Третий Рим, то есть в Москву. Противником, конкурентом Священной Римской империи стала не Византия, а Россия. Там и зарыта собака, как считает господин Меттан».

В. Познер соглашается с данной точкой зрения, но отчасти. По его мнению, в противостоянии «Запад – Россия» определённую роль сыграли и другие факторы, среди которых главным он называет «татаро-монгольское иго, отрезавшее Россию от остального мира на два с половиной века». До нашествия Орды Киевская Русь была «нормальным государством», торговала со странами Западной Европы, выдавала княжеских дочек замуж за французских, датских и прочих монархов и т.д.



Это, как отмечается в предисловии, в немалой степени заслуга Рюриковичей, «представлявшими собой вполне «западное» течение». Но после освобождения от ига Орды всё изменилось настолько, что любопытствующие и ищущие богатства западные купцы, приехав в далёкую Московию, «столбенеют от удивления. Потому что обнаруживают страну, жители которой внешне совершенно такие же, как они сами, но порядки которых абсолютно иные».

Ещё бо́льшие изменения в «российских порядках» произошли после Октября 1917 г., когда к власти пришли большевики, на что Запад отреагировал крайне негативно. Такая реакция Запада, отмечается в предисловии, имела под собой все основания, ибо «эта новая политическая система, покончив с частной собственностью на одной шестой части земной суши, призвала покончить с ней повсюду. Пройти мимо этого было совершенно невозможно.



Равно как и мимо того, что собирались добиваться этого именно русские, именно русские угрожали тому, что на Западе почиталось святым и неприкосновенным… Но здесь возникает пикантный момент: фобия не бывает ни рациональной, ни оправданной, чего нельзя сказать о страхе Запада перед «красной угрозой». Этот страх не был фобией, это была реакция, основанная на трезвой оценке угрозы, исходившей от Советской России, а коль скоро так, то называть это русофобией никак нельзя».



Далее В. Познер отмечает: «Мне важно довести до читателя мысль, что Россия не является невинной жертвой несправедливой и навязанной ей Западом войны и что если Запад «любит ненавидеть» Россию, то эта «любовь» возникла не на пустом месте, не говоря о том, что это «улица с двухсторонним движением»».

Ну что же, взгляды авторов книги и предисловия на рассматриваемую проблему определены. Теперь эти взгляды можно и оценить.

Позиция Ги Меттана – не оригинальна и содержит, скорее всего, ряд неувязок. Конечно, вести начало русофобии от Карла Великого – это нонсенс: русского народа, согласно В. Ключевскому, тогда не было [18] – он сформировался [18, с. 454] лишь к середине XV века.



Зря к русофобии была «привязана» и Священная Римская империя: Империя эта в основном «занималась» западноевропейскими делами, и то лишь до Тридцатилетней войны, после которой её значение практически обнулилось, а в 1806 г. Империя прекратила своё существование. Соответственно, к «наездам» Европы на Россию в 1812, 1853 – 56, 1918 гг., а также в 1941 г. эта Империя не имела какого-либо отношения. И раскол христианства не имеет, скорее всего, какое-либо отношение к русофобии.



В недавнее время подобное мы уже «проходили»: тогда русофобию объясняли тем, что русские/советские люди, вопреки западной меркантильности, пытались построить «своё светлое будущее» – коммунизм. Нам объясняли, что целью Холодной войны является ликвидация коммунистической идеологии, что русские, как основные приверженцы этой идеологии, должны просто изменить свои взгляды, ничего более.



В результате был ликвидирован Советский Союз, а НАТО с каждым годом всё ближе приближается к западным границам современной России. К тому же, если раскол христианства породил русофобию, то почему на Западе не возникли, например, ни «грекофобия», ни «румынофобия», ведь по этой логике и греки, и румыны должны быть идейными попутчиками русских, ибо и первые, и вторые приверженцы Православия?

Позиция автора предисловия, если отбросить некую иносказательность при её оформлении, выказана достаточно чётко – это позиция русофоба.

Иносказательность была использована при объяснении, почему русские не такие, как западноевропейцы. Ведь до нашествия Орды русские были «вполне нормальными», а после освобождения от «ига Орды» своим поведением и порядками вводили в ступор практически любого западноевропейца, приезжавшего в Московию.



Здесь автор предисловия иносказательно изложил присказку: поскреби любого русского – обнаружишь ордынца-варвара. Но эта присказка уже давно опровергнута: согласно ДНК-генеалогии (см., например, [19]), типичные монгольские и татарские гаплогруппы в русском суперэтносе практически не встречаются. Следовательно, данное в предисловии объяснение особенностей «порядков Московии» – неверное.

Как видно, попытка уязвить русских, обвинив их в том, что они переняли нравы и порядки ордынцев-варваров, может быть реализована лишь тогда, когда она основывается на обыденных, ненаучных знаниях.

Пример обыденного мышления продемонстрировала недавно писательница Л. Улицкая, которая 18.01.2019 во время презентации в Сахаровском центре своей книги «Словарь перемен» заявила буквально следующее: «… нам очень повезло, потому что А. Швейцеру пришлось покупать билет, бросить Баха и ехать лечить грязных, диких, больных дикарей. Нам никуда не надо ехать – достаточно выйти из подъезда, и мы уже в Африке»…

Один из возможных ответов на причину своеобразия нравов и порядков москвитян был дан ещё Л. Гумилёвым (1912 – 92). Согласно Л. Гумилёву [20], каждый этнос представляет собой оригинальную форму адаптации человека к кормящему его ландшафту. Ландшафты, как правило, различны и действуют на этносы принудительно.



Так, на формирование русского народа наибольшее влияние оказал ландшафт междуречья Оки и Верхней Волги. При смене ландшафта этнос либо исчезает, либо изменяет стереотипы своего поведения, что приводит к появлению нового субэтноса или нового этноса. Отсюда этнос, образно говоря, можно определить как личность на популяционном уровне. Соответственно, этносы как личности неповторимы, и это надо воспринимать как данность, а не столбенеть при общении.

Теперь о страхе, который согласно предисловию испытывал Запад перед Советской Россией, призвавшей покончить во всём мире с частной собственностью, святой и неприкосновенной. Здесь автор предисловия немного хитрит. Но сначала отметим, что собственность на Западе создавалась не только трудом народов Запада, но и беззастенчивой эксплуатацией чуть ли ни всех остальных народов мира. Так что «святой» эта собственность, в общем, не была.



Поэтому Советская Россия выступила, образно говоря, в роли Робин Гуда и, приняв прямое и опосредованное участие в освободительном движении народов колониальных стран, действительно, «освободила» Запад от некоторой части незаконно приобретённой собственности. Хитрость же здесь в том, что автор предисловия вычленил один небольшой по историческим меркам временной отрезок и особенности отношений Запада с Россией в это время распространил чуть ли ни на весь послеордынский период.



И соответствующий вывод: обе стороны виноваты в «плохих отношениях» между собой, а Россия не жертва, а «сотворец» этих отношений. После этого уже нетрудно сделать маленький, совсем маленький шажок, чтобы признать справедливой русофобскую концепцию ПАСЕ, согласно которой Сталин и Гитлер начали Вторую мировую войну, а русские/советские солдаты, соответственно, не освободили Европу от нацизма, а просто заменили один оккупационный режим другим…

Кажется, всё верно было отражено в предисловии. И ордынское иго было, и приезжавшие в Московию западноевропейцы иногда впадали в ступор, и Советская Россия порой сомнительно себя вела, и ГУЛАГ был – всё было. Но, перечисляя все эти напасти, сделаешь где-нибудь небольшой шаг в сторону – и ты уже стоишь на позициях русофобии…

Как узнать либерала? Очень просто – надо в процессе разговора поднять какую-нибудь российскую тему, и через минуту-другую увидишь, что разговариваешь с русофобом, т.е. с либералом.

VI. Другие…

На одной из первых страниц своей книги Ги Меттан, говоря о русских, отмечает: «они такие же, как мы, не хуже и не лучше». Выше приводились высказывания И. Канта, А. Эйнштейна и З. Фрейда о проблемах войны и мира. В этих высказываниях чётко прослеживается утверждение об однородности стран, участвующих в конфликтах, и однотипности их действий, что «жажда ненависти и разрушения находится в самом человеке [любом]». То есть, все одинаковы, все виноваты в разжигании конфликтов. Но подобные утверждения – принципиально ошибочны.

В недавнем прошлом Л. Гумилёв отмечал [21], что нет ни одного реального признака для определения этноса. Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда — нет. Только одно всегда является определяющим — признание членами этноса, что «мы такие, а все прочие — другие».

Конечно, приведённое определение с позиции естественных наук трудно отнести к разряду научных. Но другие – не лучше. К тому же, приведённое и другие определения этноса не объясняют причин регулярных в последние века «наездов» Запада на Россию. А понять необходимо, ибо наблюдаемые в последние годы «наезды» в виде санкций, «дела Магницкого» и т.д. всё явственнее обнаруживают признаки инстинктивных действий.

6.1. Проникнуть в суть явления не всегда удаётся. Но даже тогда, когда то или иное объяснение считается общепринятым, нет гарантий, что оно верное. Пример тому – история с «теплородной теорией», которая до М. Ломоносова (1711 – 65) просуществовала около двух столетий, или история с разработанной К. Птолемеем (~90 – ~ 160) геоцентрической системой мира, просуществовавшей до Н. Коперника (1473 – 1543) свыше тысячи лет…

В естественных науках проникновение в суть сложного явления часто осуществляется через изучение внешних его проявлений. Например, изучение электричества, чёрных дыр… Это во многом и объясняет успехи, достигнутые в данных науках.

В настоящей статье также делается попытка оценить «кто мы, а кто они» по внешним результатам действий суперэтносов – западноевропейского и русского. По сути, будет использован критерий «… по плодам их узнаете их» [Мф.7.20].

6.2. В статье [22] автор, пытаясь оценить влияние «этнического фактора» для объяснения отмеченного противостояния «Запад – Россия», ввёл следующие понятия: «статичные и динамичные этносы (суперэтносы)», а также «пассивная и активная некомплиментарность».

Было показано, что в современную эпоху существуют только два динамичных суперэтноса – западноевропейский и русский. Только эти суперэтносы совершили великие географические открытия, освоили территории Северной и Южной Америк, Сибири, осуществили прорыв в космическое пространство… Другие же в основном «сидели» на своих местах.

Активная и пассивная некомплиментарности определялись следующим образом. Активная некомплиментарность – это свойство этносов в процессе или после конфликта уничтожать другой этнос или его пассионарную часть. Пассивная некомплиментарность – свойство этноса не уничтожать в процессе конфликта другой этнос и его пассионарную часть, а удовлетворяться при победе возможностью «заключения мирного договора».

У статичных и динамичных этносов активная некомплиментарность проявляется по-разному. Первые уничтожают всех «внутри себя». Например, как отметил Л. Гумилёв, все этносы, «проникая в Китай то как победители, то как гости, … гибли [точнее говоря, ассимилировались], равно и принимая китайцев к себе» [21, с. 59]. Вторые же, продвигаясь вперёд, уничтожают всё, что им мешает. А мешают им иногда целые народы…

Выше был приведён пример практически полного уничтожения франками аваров в 796 г. Через два столетия подобное случилось на южно-балтийском побережье, когда германцы под руководством Оттона I (912 – 73), императора Священной Римской империи, приступили к захвату земель западных славян.



Известный английский историк XX в. А. Тойнби (1889 – 1975) так описывает [23] данные события: «венды [обобщённое название поморских, полабских … славянских племён] … в упорных сражениях продержались два столетия. … Окончательная победа была достигнута обращением [в христианство] вендов в Мекленбурге в 1161 г. и уничтожением непокорных в Бранденбурге и Мейсене. … К концу XIV в. континентальные европейские варвары [ободриты, вильцы, пруссы…] исчезли с лица земли».



В итоге, они были либо уничтожены, либо ассимилированы. В дальнейшем подобное, но уже в других местах, повторялось Западом многократно. Так, например, англичане в XIX в. полностью истребили тасманийцев…

По-другому проявляет себя пассивная некомплиментарность. Её особенности достаточно хорошо видны по результатам рассмотренной выше Первой Кавказской войны (1817 – 1864).

Введённые в [22] понятия – статичные и динамичные этносы (суперэтносы), а также пассивная и активная некомплиментарность – позволяют выявить не только одну из причин наблюдаемого в современную эпоху глобального противостояния «Запад – Россия», но и выявить одно из принципиальных отличий русского суперэтноса от западноевропейского.

Одна из причин противостояния. Как известно, компас изобрели китайцы, но кругосветных морских плаваний китайцы, по сути, не совершали. Наиболее далёкие морские походы китайцами были совершены в XV в. под руководством Чжэн Хэ с 1405 по 1419 г.



Без особого риска, постепенно увеличивая дальность морских походов, а их было семь, китайцы смогли достичь всего лишь берегов Восточной Африки. Соответственно, познания об окружающем мире у них, а также у других «статичных этносов» были в определённой степени неполными. Познание мира, а это творческий процесс, — прерогатива Запада и отчасти России.

Ментальность Запада не имеет каких-либо имманентных пределов. Беспредельность характерна как при освоении/колонизации им, Западом, окружающего земного и космического пространств, так и в повышении физических и творческих способностей человека в освоении этих пространств.



Всем известно плавание Х. Колумба, открывшего в 1492 г. Америку. А вот достижения «современного западного человека»: в 1952 г. француз А. Бомбар без запасов воды и продовольствия переплыл на надувной лодке Атлантический океан; в 1953 г. новозеландец Э. Хиллари (вместе с шерпом Н. Тенцингом) покорил Джомолунгму (Эверест); в 1967 – 68 гг. англичанин Ф. Чичестер совершил на яхте одиночное кругосветное плавание; в 1986 г. американцы Д. Рутан и Д. Егер облетели Землю на самолёте без дозаправки и без посадок, а в 2002 г. американец С. Фоссет облетел Землю на воздушном шаре без посадок…

Исключительно динамичным является и русский суперэтнос. Свидетельство этому — беспрецедентно быстрое освоение бескрайних просторов Сибири в XVI–XVIII вв., открытие в 1648 г. землепроходцами Дежнёвым и Поповым пролива между Азией и Америкой, открытие Антарктиды в 1820 г. экспедицией Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. В ХХ в. динамичность русского/советского суперэтноса привела в 1961 г. к прорыву человечества в космическое пространство…

Одновременно с открытием окружающего нас мира начался процесс освоения земного пространства. Но если для русского суперэтноса такое определение является точным, то для западноевропейского суперэтноса более точной является следующая формулировка: колонизация земного пространства.



Но рано или поздно процесс колонизации и освоения земного пространства должен был завершиться, а два суперэтноса – русский и западноевропейский – с неизбежностью должны были войти в плотное соприкосновенное.



Это и произошло в XIX в. Но оказалось, что покорить мир проще, чем покорить Московию в любой её ипостаси. Наступило время глобального противостояния «Запад – Россия», прерываемое порой прямым военным противоборством, при этом инициатива, как было отмечено выше, всегда исходила от Запада.

Одно отличие русского суперэтноса от западноевропейского. А. Тойнби, рассматривая процесс освоения земного пространства, отмечал [24], что «… экспансия Западной цивилизации отличается от экспансии русского Православия … лишь количественно, но не качественно».



Ну что тут поделаешь, опять та же песня – все одинаковы. Чтобы доказать ошибочность данного утверждения, оценим в соответствии с принятым выше подходом некоторые плоды «деятельности» Западной и Русской цивилизаций.

В VIII – IX вв. славянские племена заселяли практически всё пространство от берегов Южной Балтики (от Ютландии и восточнее) до Дуная с выходами на некоторых участках к Средиземному морю.



Племён было много, генетически они не все принадлежали к одному роду – были восточные, западные и южные славяне, но в совокупности они представляли некоторую лингвистически-культурную общность.



О степени общности сообщества говорит тот факт, что даже в XVI в., зная русский язык, можно, как отмечал С. Герберштейн в «Записках о Московии», относительно свободно путешествовать по многим славянским землям, хотя уже в IX в. славяне в языковом отношении начали расходиться.



В IX – XII вв. многие славянские племена в Центральной Европе потеряли свою независимость, но новоявленные государства были буквально «нашпигованы» славянской плотью. Например, в [25], ссылаясь на исторические документы, отмечается, что Имре, сыну первого короля Венгерского королевства Иштвана I (1000 – 38), «была подчинена область, населённая древними русами, по причине чего в анналах Гильдесгейма он назван «герцогом русов»».



Да и жителей Приднепровья, известных нам славян, на Западе также именовали русами. Так, в ~1007 г. немецкий миссионер Бруно Кверфуртский, направляясь к «жесточайшим из всех язычников» – печенегам для проповеди Евангелия, остановился погостить у киевского князя Владимира I (958 – 1015). В 1008 г., отчитываясь в «Послании … » перед германским королём Генрихом II (973 – 1024), миссионер Бруно именовал князя Владимира «сеньором руссов» [18, с. 152].

Ну и что мы сейчас имеем в остатке? Практически, ничего. Лишь в Восточной Германии сохранился небольшой район, где компактно проживают потомки тех русов – сорбы или лужицкие сербы, сохранившие до сих пор язык своих предков. В Австрии и Венгрии – чисто, никаких национальных образований.



Значит, после X – XI вв. в Центральной Европе имел место процесс насильственной ассимиляции славян, который порой трансформировался в процесс прямого их уничтожения. Бомбардировка городов Сербии, осуществлённая в 1999 г. некоторыми странами Запада, показала, что отмеченный процесс продолжается и в настоящее время.

В России всё наоборот – она просто «нашпигована» национальными образованиями нерусских народов: Чувашия, Мордовия, Чукотка, Ингушетия… И везде сохранились язык и обряды предков, при этом со стороны центральной власти предпринимаются определённые, порой значительные, усилия по сохранению и того, и другого.

Следует отметить, что нечто подобное наблюдалось и в отношениях РСФСР с союзными республиками. Вот хорошо известные данные за 1990 г. по производству (в числителе) и потреблению (в знаменателе) в тыс. долл. на душу населения для ряда республик СССР:

РСФСР – 17,5/11,8,

Белоруссия – 15,6/12,

Украина – 12,4/13,3,

…

Литва – 13,0/23,0,

Латвия – 16,5/26,9,

Эстония – 15,8/35,8,

Грузия – 10,6/41,9…

Неудивительно, что при таком распределении богатства численность населения союзных республик неуклонно росла…

Теперь, учитывая некоторые приведённые выше данные, нетрудно определить принципиальное отличие русского суперэтноса от западноевропейского: русский суперэтнос – это реаниматор народов, а западноевропейский, прежде всего его протестантская часть [см., например, 23, с. 80], – их истребитель…

6.3. Однако выявленная одна из возможных причин рассматриваемого противостояния, а также выявленное одно принципиальное отличие русского суперэтноса от западноевропейского не позволяют, в целом, объяснить регулярность «наездов» Запада на Россию. В [22] регулярность «наездов» объяснялась тем, что в современную эпоху на Земле, помимо прочих войн, идёт война между Добром и Злом, при этом было определено местоположение и того, и другого.

Такое объяснение причины «наездов» позволяло надеяться, что в будущем, согласно З. Фрейду, по мере развития понимаемой в широком смысле культуры человеческого сообщества возможен компромисс между «носителями» Добра и Зла. Однако появившиеся в последнее время данные некоторых естественнонаучных дисциплин, в частности данные ДНК-генеалогии, свидетельствуют, что ситуация гораздо трагичнее, чем можно было предполагать лет десять-пятнадцать тому назад.

ДНК-генеалогия – наука, возникшая буквально в предшествующее десятилетие. Один из основных предметов её исследований – Y-хромосома ДНК. От отца к сыну Y-хромосома передаётся в неизменном, как правило, виде.



Вследствие этого анализ мутации Y-хромосомы позволяет оценить степень родства (по мужской линии) как отдельных людей, так и некоторых сообществ, а также пути миграций данных сообществ на протяжении тысячелетий. Ниже через R1a, R1b, I, I1, I2…, обозначены сообщества (рода, гаплогруппы) людей, близких по степени мутации Y-хромосомы. Отметим, что восточные славяне – среди носителей рода R1a, а западноевропейцы – среди носителей рода R1b.

Рода R1а и R1b – близкородственные, вероятное место их зарождения Южная Сибирь, ~20 тысяч лет назад [26]. В дальнейшем пути родов R1а и R1b разошлись, чтобы ~4800 – 4500 лет назад снова встретиться в Европе, но уже не как родственные.

В статье «Где искать колыбель европейской цивилизации?» [27], опубликованной в октябре 2013 г., А. Клёсов отметил следующее:

«Род R1a пришёл на Балканы примерно 9 тысяч лет назад… В Европе уже давно жили носители рода I … Но войн между R1a и I не было, во всяком случае археологи такого не находили…

А потом произошло что-то ужасное. Практически все гаплогруппы-рода из Европы пропали. ДНК-археология видит резкую смену населения Европы в III тыс. до н.э. … Население Европы [точнее, численность носителей некоторых гаплогрупп] «обнуляется» примерно 4500 лет назад и проходит, как говорят генетики, «бутылочное горлышко популяции». [Практически] исчезла гаплогруппа G2a, … пропали гаплогруппа I1…, гаплогруппы R1a и I2a …

Гаплогруппа I2a разорвалась … – одна часть бежала на Британские острова, другая – на Дунай. Понадобилось больше двух тысяч лет, с 4500 до 2300 лет назад, чтобы гаплогруппа I2a в дунайском регионе пошла в рост…

R1a, точнее его выжившие представители, бежали на Русскую равнину…

Единственная гаплогруппа, которая … умножилась, была гаплогруппа R1b [пришла в Европу 4800 – 4500 лет назад]… С тех пор она остаётся самой распространённой европейской гаплогруппой, на неё [в настоящее время] приходится примерно 60% мужского населения Центральной и Западной Европы. Это – значительная доля испанцев, португальцев, басков, англичан, ирландцев, шотландцев, французов, бельгийцев, немцев».

Как видно, появление 4800 – 4500 лет назад на европейском континенте носителей гаплогруппы R1b – предков современных западноевропейцев привело через сотню-другую лет к резкому сокращению численности носителей других гаплогрупп. Иначе говоря, в то время имел место геноцид.

Особо трагическим то время было для носителей гаплогруппы R1a. Так, в Скандинавии и Германии при раскопках стоянок, относящихся к тому далёкому прошлому, археологи часто наталкиваются на останки носителей R1a «с расколотыми черепами, причём и женщин, и детей в их жилищах». С горькой иронией А. Клёсов относит ту эпоху, а это приблизительно 4 600 лет назад, к «культуре разбитых черепов».

Данные статьи «Где искать колыбель…» позволили в статье [28], опубликованной в декабре 2013 г., сразу разрешить проблемные вопросы, которые могли возникнуть после чтения статьи [22]. Из [22] и [28] с очевидностью следует, что на протяжении последних веков Россия противостояла Архиагрессору современной эпохи.



Суть этого Архиагрессора была осознана советскими людьми во время Великой Отечественной войны: гибель 18 млн. советских граждан может быть объяснена только одним – их преднамеренным уничтожением, так как практически всех советских людей захватчики соотносили с русскими.

VII. Осознание познанного

Итак, мы определились, «кто мы и кто они».

Осознав это, мы сможем избавиться от некоторых ошибок, характерных для настоящего времени.

Так, в недавнем прошлом А. Панарин заявлял, что «поведение Америки после окончания холодной войны в свое время никто не предвидел» [29]. Однако после выявленных выше некоторых составляющих «сущности» Запада его поведение с высокой степенью вероятности можно, очевидно, предвидеть.



Например, в ситуации, когда Соединённые Штаты начали терять своё недавнее неоспоримое лидерство, они, чтобы его сохранить, будут стремиться посеять хаос в остальном мире. Последнее можно осуществить с помощью дезинформации, цветных революций, насильственной сменой или уничтожением властных структур в ряде стран, разрывом ранее заключённых договоров…, что мы и наблюдаем в последнее время.

Ещё один пример. Постоянно, порой с вершины российской власти, нам внушают, что «Россия – это часть Европы» (Д. Медведев, 2011), что «мы [Россия] – европейская страна…» (Д. Медведев, 2013) и т.д. Странно всё это. Как можно многонациональную и поликонфессиональную Россию соотносить с какой-либо европейской страной, которая, как правило, исключает возможность создания внутри себя национальных образований для «нетитульных народов»?

Давно пора понять, что Россия – не часть Европы, не Восток и не промежуточное звено, связывающее Запад с Востоком, а нечто самобытное, имеющее, к тому же, собственное имя – Россия. Именно она – Россия в образе Советского Союза не только приняла непосредственное участие в сокрушении мерзопакостной колониальной системы, которую Запад выстраивал на протяжении нескольких столетий, но и, первой прорвавшись в Космос, открыла для человеческого сообщества новое пространство для созидания.

Но это всё в прошлом. Сейчас же, как представляется, необходимо избавиться от иллюзий относительно Запада, ибо «… меч, однажды отведав крови, не может долго оставаться в ножнах …» [23, с. 370].

Здесь основной вопрос: «Когда и в какой интерпретации будет использован этот меч?».

Ясно, что в ближайшем будущем меч этот по прямому своему назначению не будет использован. Слишком велик страх у Запада перед возможным ответным ударом. Страх этот возник не после появления Советской России в 1917 г., как утверждают российские либералы [17, 30], а гораздо раньше – после сокрушительного ответного удара, который получила «европейская Орда» в 1812 г., и продержался он несколько десятков лет, если не более.



Так, например, когда Николай I, чтобы спасти династию Габсбургов, на законных основаниях – в соответствии с положениями Священного Союза и по просьбе Вены – ввёл в 1848 г. российские войска в революционную Венгрию, то вся Европа истерично подхватила [31] вопль, исторгшийся со страниц одной берлинской газеты: «Die Russen kommen!» – «Русские идут!». Естественно, после нашей Великой Победы в мае 1945 г. страх этот не уменьшился.

Поэтому Запад в борьбе с Россией активно будет использовать другое оружие – российскую пятую колонну. Это западное оружие в борьбе с Советским Союзом оказалось весьма эффективным. Поэтому, если одолеем пятую колонну, выстоим во всём остальном.

И.М. Титенко