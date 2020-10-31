1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев
07:54. 31 октября 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. Летим над Украиной
02. Днепр сверху
03. Киев. Аэродром аэропорта «Борисполь»
04. Киев. Аэропорт «Борисполь»
05. Киев. На Подоле
06. Киев. Гостиница «Русь»
07. Киев. Гостиница «Русь»
08. Киев. Площадь Октябрьской Революции
09. Киев. Площадь Октябрьской Революции
10. Киев. Музей Ленина
11. Киев. Продажа кваса на углу парка Шевченко
12. Киев. Без подписи
13. Киев. Бессарабский рынок
14. Киев. Бессарабский рынок
15. Киев. За Бессарабским рынком
16. Киев. Бессарабский рынок
17. Киев. В Печерской Лавре
18. Киев. Мастер
19. Киев. Мост через Днепр
20. Киев. Рыбак на Днепре
21. Киев. Вид на Березняки с корабля
22. Киев. На Днепре
25. Вид на Дворец Спорта из гостиницы «Русь»