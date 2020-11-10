1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутская область. Вып.2
17:12. 10 ноября 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 2. На Транссибе
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутская область. Вып.1
01. Братск. Аэропорт
04. Братск. Падун.
08. Братск. Гостиница «Тайга»
09. Братск. Вид из гостиницы
10. Братское море
11. Братск. ЛЭП
13. Братская ГЭС
17. Братская ГЭС. Турбины
19. Братск. Телефонная будка