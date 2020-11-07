01. Иркутск. Пригородные кассы на вокзале02. Иркутск. Улица Тимирязева. Остановка «Центральный рынок» возле Торгового комплекса03. Иркутск. Гастроном в Торговом комплексе04. Иркутск. Вид на улицу Урицкого от Торгового Комплекса05. Иркутск. Проход между улицами Фурье и Урицкого06. Иркутск. Памятник Ленину в сквере на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса07. Иркутск. Ремонт светофора08. Иркутск. На Ангаре09. Иркутск. Речной вокзал10. На пути в Листвянку14. Байкал. Листвянка16. Байкал. Листвянка. Свято-Никольская православная церковь18. Байкал. Местные цветы19. Байкальский тракт. Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»24. Байкальский тракт. Одна из деревень по пути в Иркутск25. Байкальский тракт. Немного в сторону от трассы

Источник: https://humus.livejournal.com/7461235.html