Главная » История, Творчество

1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутская область. Вып.1

12:57. 7 ноября 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 2. На Транссибе


01. Иркутск. Пригородные кассы на вокзале


02. Иркутск. Улица Тимирязева. Остановка «Центральный рынок» возле Торгового комплекса


03. Иркутск. Гастроном в Торговом комплексе


04. Иркутск. Вид на улицу Урицкого от Торгового Комплекса


05. Иркутск. Проход между улицами Фурье и Урицкого


06. Иркутск. Памятник Ленину в сквере на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса


07. Иркутск. Ремонт светофора


08. Иркутск. На Ангаре


09. Иркутск. Речной вокзал


10. На пути в Листвянку








14. Байкал. Листвянка




16. Байкал. Листвянка. Свято-Никольская православная церковь




18. Байкал. Местные цветы


19. Байкальский тракт. Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»










24. Байкальский тракт. Одна из деревень по пути в Иркутск


25. Байкальский тракт. Немного в сторону от трассы


Метки: байкал, иркутск, история, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7461235.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 2. На Транссибе
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. КиевТранссиб. Торговка на железнодорожной ...
Иван Чистяков - повесть о герое Советского Союза
...дальше соседней деревни никогда не путешествовал. А тут его вдруг ...мной – поедем в эту часть разбираться. А чтобы в ...шофёра: — Ты точно видел, что немец мимо попал? — Точно,- говорит, –... подпись не приносили…» Герой Советского Союза, один из самых популярных ...
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев
01. Летим над Украиной02. Днепр сверху03. Киев. Аэродром аэропорта «Борисполь»04. Киев. Аэропорт «Борисполь»05. Киев. На Подоле06. Киев. Гостиница «Русь»07. Киев. Гостиница «Русь»08. Киев. Площадь Октябрьской Революции09. Киев. Площадь Октябрьской ...
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
...вне своего бренного тела, путешествовать по иным мирам. Правда...угрожать опасность. Как лояльный немец, он направил письмо ..., что они передадут часть секретов относительно строительства дисколётов... завладели Соединенные Штаты и Советский Союз. Сама тема эта не...
Зарубежные клондайки России. Часть III
...бы его часть. «Золотой эшелон» — советский приключенческий фильм...любезному содействию Игоря Немеца — 20 страниц... Российского общевойскового воинского союза (объединение офицеров-эмигрантов...10 Шкловский В. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. 1917-1922 ...
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
...маловероятно. То есть, большая часть каких-то продуктов, повседневных ...как наше было население в Советском Союзе. Мы тоже заграничные напитки...из города-миллионника (!). Мы путешествовали и столкнулись, были в...жилье, которое построил сам немец. Он строил этот ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)