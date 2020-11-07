1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутская область. Вып.1
12:57. 7 ноября 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 2. На Транссибе
01. Иркутск. Пригородные кассы на вокзале
02. Иркутск. Улица Тимирязева. Остановка «Центральный рынок» возле Торгового комплекса
03. Иркутск. Гастроном в Торговом комплексе
04. Иркутск. Вид на улицу Урицкого от Торгового Комплекса
05. Иркутск. Проход между улицами Фурье и Урицкого
06. Иркутск. Памятник Ленину в сквере на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса
07. Иркутск. Ремонт светофора
08. Иркутск. На Ангаре
09. Иркутск. Речной вокзал
10. На пути в Листвянку
14. Байкал. Листвянка
16. Байкал. Листвянка. Свято-Никольская православная церковь
18. Байкал. Местные цветы
19. Байкальский тракт. Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
24. Байкальский тракт. Одна из деревень по пути в Иркутск
25. Байкальский тракт. Немного в сторону от трассы