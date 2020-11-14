1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 4. Забайкалье и Дальний Восток
10:06. 14 ноября 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 2. На Транссибе
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутская область. Вып.1
1989. Немец путешествует по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутская область. Вып.2
Хабаровск. На набережной стадиона им. Ленина. Солнечные ванны
Хабаровск. На набережной стадиона им. Ленина
Хабаровск. Амур
Хабаровск. Амурский Утёс
Хабаровск. Набережная Амура
Хабаровск. Дом офицеров
Хабаровск. Аэропорт
Хабаровск. Люстра в аэропорту
Хабаровск. Площадь перед аэровокзалом
Хабаровск. На площади Ленина
Хабаровск. Площадь Ленина
Хабаровск. Улица Шеронова в сторону Амурского бульвара
Хабаровск.Плакат с гербом СССР на фронтоне Дэвэбанка
Хабаровский вокзал
Хабаровский вокзал
Хабаровск. На перроне
Хабаровск. Утёс на закате
Хабаровск. Закат солнца над Амуром
Биробиджан. Железнодорожная станция
Улан-Удэ. Здание вокзала
Улан-Удэ. Колесо обозрения
Улан-Удэ. Часы с местным временем