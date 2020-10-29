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Ловцы душ. Секреты манипуляции: Фильмы, Кино, Сериалы

08:01. 29 октября 2020 150 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Что мы называем искусством? Как много разных мнений можно услышать в ответ. Шуман говорил: «Призвание художника – посылать свет в глубины человеческого сердца». Но может ли искусство, например, кино, фильмы, сериалы влиять на образ мышления, поведения человека. Или это лишь сфера развлечений? В новом фильме «Ловцы душ» Общероссийской общественной организации «Общее дело» поднимаются вопросы о роли искусства в жизни общества и каждого отдельного человека.
В фильме приняли участие: Михаил Федоренко, Александр Носовский, Юрий Грымов, Юрий Быков, Ольга Коротина, Леонид Бойко, Николай Бурляев, Елена Яцура.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s0KbdO229N0

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