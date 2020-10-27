В Румынию начались поставки американских ракетно-зенитных систем Patriot.

В ближайшее время Бухарест должен получить семь ракетных батарей. Контракт с американскими корпорациями ВПК был заключен в конце 2017 г., сумма поставок составляет почти четыре млрд. долл. Но планы Бухареста этим не ограничиваются. Румыния намерена создать интегрированную с НАТО систему противовоздушной обороны, в которую, кроме Patriot, должны входить ещё шесть истребителей F-16. Какая страшная угроза принуждает в общем-то нищую страну идти на столь колоссальные для нее расходы?

Реальной угрозы для Румынии как таковой, конечно, нет. Однако она идет на ущерб для своей экономики, то есть для населения, ради своих стратегических «друзей» и, естественно, союзников — США. Patriot будут использоваться для прикрытия компонентов системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые американцы развернули на базе Девеселу ещё в 2015 г. При этом румыны строят свои прогнозы по сотрудничеству с американцами на своей территории как минимум на среднесрочную перспективу. «Развертывание первой системы Patriot — это лишь первый шаг на пути к созданию серьезных возможностей противовоздушной обороны для нашей страны, которая внесет значительный вклад в консолидацию усилий по защите НАТО на её восточном фланге», — уверен глава минобороны Николае Чукэ.

О том, что поставка Patriot связана именно с угрозой, которую страны блока видят с востока, прежде всего — со стороны России, заявил и американский посол в Бухаресте Эдриан Цукерман.

Он сказал: «Поставка комплексов Patriot в Румынию позволит стране лучше защищать себя и своих союзников по НАТО от угроз. Среди этих угроз выделю Россию и Китай».

Особенно — Китай, который, как мы понимаем, согласно логике Вашингтона непосредственно граничит с Румынией… Однако и Россия, и Китай представляют наибольшую угрозу для США, по оценкам Вашингтона. Тем не менее Румыния в числе других стран Восточной Европы, тоже бывших «братьев» по социалистическому содружеству, активно готовится к отражению росийско-китайской экспансии, наращивая военно-техническое сотрудничество с западными странами. Бухарест, например, заявил о покупке четырех новых корветов семейства Gowind у французско-румынского консорциума. Кроме того, контракт на 1,3 млрд долл. предполагает модернизацию двух румынских фрегатов, а также строительство мощностей для технического обслуживания кораблей и центра подготовки специалистов. В страну десятками прибывают военные инструкторы из Британии, сотрудничество с которой, по идее Бухареста, будет значительно расширено после завершения Brexit.

Румыния также получит американские реактивные системы залпового огня HIMARS, передача техники должна начаться в 2022 г. А в соответствии с указаниями шефа Пентагона Марка Эспера армия намерена «направить больше сил на ротационной основе в регион Черного моря, в частности в Румынию».

«Два основных объекта США и НАТО в Румынии — это база огневых средств противоракетной обороны Aegis Ashore в Девеселу и авиабаза Михаил Когэлничану. Также развернута многонациональная дивизия «Юго-Восток», представляющая собой румынскую пехотную бригаду, усиленную некоторыми подразделениями других стран НАТО. Основная роль Румынии, с точки зрения НАТО, — это «спящий потенциал» в виде готовых, но не заполненных личным составом и техникой районов базирования. Периодически на учениях проверяется переброска туда войск и их развертывание. Это вообще характерно для последних инициатив НАТО по сдерживанию России: не разворачивать силы, но готовить инфраструктуру для них», — отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов.

Интересный факт. База Девеселу — это бывший советский аэродром 1952 г. постройки. Американцы, начиная с 2010 г., создали на нем огромный объект стоимостью в 800 млн долл. Внешне он похож на палубную надстройку современного ракетного корабля. Внутри него находятся универсальные пусковые установки Mk-41, которые должны быть снабжены ракетами-перехватчиками SM-3. Но эту пусковую установку можно загрузить любой стандартной ракетой, например, «Томагавками», что моментально трансформирует базу Девеселу в наступательный объект, приспособленный для ударов крылатыми ракетами по России, сухопутное размещение которых ещё недавно было запрещено Договором о РСМД.

Как-то трудно в связи с этим игнорировать разговоры о том, что в прошлом году американцы перебазировали атомные заряды с турецкой базы Инджирлик именно в Румынию. Хотя, конечно, и Вашингтон, и Бухарест эти «утечки» информации отрицают. Тем не менее объект в Девеселу превращается в цель для российской авиации и ракетных систем, размещенных в Крыму. В Вашингтоне и Бухаресте это понимают, потому в концепции национальной безопасности Румынии и возникли отсылки к «милитаризации Крыма» и к «агрессивной политике России».

Надо сказать, что в недавно принятой стратегии национальной обороны, рассчитанной до 2024 г., Румыния впервые с момента окончания Второй мировой войны официально закрепила статус России как врага, видимо, по примеру старших товарищей.

Речь идет об «агрессивном поведении» России и о «милитаризации Черноморского региона», что, оказывается, создает угрозу румынам, как и российское вооружение в Приднестровье. Разумеется, в документе ничего не сказано о наращивании натовских сил в непосредственной близости от границ России. И, естественно, не указаны страны, на которые она готовится напасть. Формат не тот: стратегия предполагает абстрактные формулировки, никакой конкретики и контекста. Но посыл понятен. И вполне очевидны мотивы появления подобной «концепции». Румыния явно намерена стать в Европе «второй Польшей». Или — «второй Прибалтикой». По накалу русофобской истерии, прежде всего, и по степени холуйствования перед Америкой. Вроде Украины, первой в ряду подобных лизоблюдов.

Польско-прибалтийско-румынская тройка, кстати, на протяжении многих лет трезвонит о российской угрозе исключительно ради того, чтобы их признали последним оплотом и важнейшим бастионом западного мира на пути «русских варваров». И под это выделяли средства и прочие блага цивилизации. В известной степени такая политика срабатывает. Правда, сейчас Европа насторожилась в связи с решением Дональда Трампа существенно сократить там американский контингент. Что до Румынии, то признание России врагом — не более чем способ получить западную помощь. Вдобавок это дополнительная возможность давить на Молдавию и Приднестровье. В Бухаресте никуда не делась идея поглотить эту бывшую советскую республику.

Вообще взгляд на Россию как на естественного врага давно утвердился в румынской геополитике. Она, эта их геополитика, не знает иной признанной традиции кроме русофобской. Современным румынским экспертам и геополитикам просто не на что опереться, чтобы сформировать более лояльный взгляд в отношении России, если бы это потребовалось. Тот, кто попытается это сделать, станет первопроходцем в чистом поле, не обремененным интеллектуальным опытом. Даже периоды истории, в которых православная Россия была на стороне православной Румынии, подвигли румынских интеллектуалов лишь на то, чтобы охарактеризовать Россию как «заклятого друга». Главная причина в том, что Россия самим фактом своего существования снижает шансы Бухареста воплотить в жизнь проект Великой Румынии (Romania Mare).

Обязательным условием достижения Бухарестом лидерства в масштабах Юго-Восточной Европы является контроль над тремя ключевыми регионами — Карпатами, Дунаем и Черным морем.

Карпаты – это румынский вал на восточных рубежах Европы. Дунай соединяет Румынию с Западной Европой, через Майн и Рейн выводит её в Северное море и далее в Северную Атлантику. Черное море через Кавказ выводит Румынию к Каспию, и через Босфор и Дарданеллы — в Средиземное море и Мировой океан. Географический потенциал Румынии не может быть использован сполна до тех пор, пока рядом находится сильная Россия – такова константа румынской внешней политики. Для решения этих задач нужно «отодвинуть» Россию подальше от Днестра — «естественной границы» Румынии. Как видим, Бухарест не намерен искать точек соприкосновения с Россией. Впрочем, планы и мечты румынских властей могут споткнуться о прагматические соображения Белого дома, и янки на своем (!) юго-восточном европейском фланге назначат «любимой женой» другую страну.

При том что Румыния одной из первых согласилась на размещение у себя элементов американской ПРО. Как отметили в интервью RT эксперты, и желание Бухареста вместе с США противодействовать «Северному потоку—2», и его стремление разместить у себя больше американских военных обусловлены интересами не самой Румынии, а Штатов. «Эта страна исполняет любую волю Вашингтона, — считает военный эксперт Иван Коновалов. — Румыния становится мощным плацдармом, на который американцы планируют опираться в Черноморском регионе. Чтобы понять, зачем он нужен американцам, достаточно прочертить на карте прямую линию от Румынии до Грузии. Лучшая возможность переброски необходимых сил в случае конфликта на Кавказе — воспользоваться выгодным географическим положением Румынии».

После того как Крым присоединился к России, Румыния стала ещё более негативно относиться ко всей нашей политике в Черноморском регионе. Дело в том, что Крым в составе России является важным фактором геополитики, с точки зрения влияния на Черном море.

Фактически Крым стал непотопляемым авианосцем для России (как Япония для США в АТР), и это очень серьезно изменило баланс сил в Черноморском регионе в пользу России. Румыния и США этим негативным для них обстоятельством крайне обеспокоены.

Руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков считает, что уже можно говорить о «перекосе» НАТО в сторону Румынии, и это наглядно демонстрирует ту политику, которую в отношении России в настоящее время проводит альянс. «Румыния сегодня рассматривается альянсом в качестве столпа и центра сдерживания России в регионе Черного моря», — делает вывод Ермаков.

В настоящее время происходит «передел зон влияния» на политической карте мира. США, по оценкам экспертов, «складывают свой блок», куда стремятся войти даже малые страны. Быть при большом хозяине выгодно. Таким образом, Североатлантический альянс продолжает усиливать свое военное присутствие на российских границах. Этот процесс идет сейчас на всей «линии соприкосновения» между Россией и НАТО. Акватория Черного моря в Североатлантическом альянсе не случайно стала называться «южным флангом».

В 2004 г. Румыния вступила в НАТО, а 1 января 2007 г. — в ЕС. Такой путь вхождения в западноевропейский «рай» прошли все бывшие страны социализма. Украину вот только никуда не пускают, хотя для нее Европа — это свет в «свидомом» окошке. Впрочем, Турция ждет гораздо дольше, но и ей дорога в ЕС закрыта. В НАТО — пожалуйста. Американцы всегда воюют чужими руками и на чужой территории. Соответственно, и свои войска размещают в других странах, но, прежде всего, конечно, — в Европе. Причем платить за американский «зонтик» должны т.н. союзники США. А если называть вещи своими именами, то это самые что ни на есть вассалы, даже больше: по факту — это оккупированные страны, поскольку войска США пребывают там со времени окончания Второй мировой войны.

Исторический опыт свидетельствует, что ставка на конфронтацию с Россией ничего хорошего Румынии не приносила. Но в Бухаресте, очевидно, историю знают плохо, даже собственную.

Прошло почти два с половиной десятилетия, а партнерство между США и Румынией является фундаментальным приоритетом и ориентиром румынской внешней политики. Габриель Лавринчик, политический и общественный деятель, бизнесмен (Румыния) говорит: «Руководители Румынии хотят привлечь ресурсы Запада для остановки «русских варваров», но эта стратегия может не сработать. Парадом командует Белый дом. Пока от такой политики только вред – Румыния должна платить в НАТО 2% ВВП. Также мы покупаем за бешеные деньги старую военную технику США — её можно использовать разве что на охоте. Россию и Румынию объединяет больше, чем разъединяет».

Хорошо бы, чтобы это было так, но, увы.

«В контексте процесса изменения военной позиции США в Европе, министр Чуке подтвердил готовность Румынии, выраженную на самом высоком уровне, принять американские войска, упомянув о работах по модернизации, проводимых на военных аэродромах им. Михаила Когэлничану и Кымпия-Турзий», — сообщила пресс-служба минобороны Румынии.

Еще осенью прошлого года стало известно, что Румыния в течение ближайших 20 лет потратит 2,5 млрд евро на модернизацию авиабазы Михаил Когэлничану на берегу Черного моря в соответствии со стандартами НАТО. В частности, планируется строительство ангаров, новой ВПП для военных самолетов, хранилища ГСМ и многих других объектов инфраструктуры.

«Румыния является верным союзником НАТО и США и занимает важное стратегическое положение в Восточной Европе, которое руководство альянса хочет сегодня использовать для военно-политического давления на Россию», — констатирует Ермаков. Таким образом, развитие событий свидетельствует о том, что и дальше НАТО будет делать основную ставку в регионе на Румынию и те стратегические возможности, которые эта страна может предоставить альянсу.

И если изначально объекты ПРО США в румынском Девеселу (и польском Редзикове) позиционировались американцами как защита от иранских ракет (даже несмотря на то, что Ирану не было и нет никакого смысла атаковать ту же Польшу и Румынию, да и другие страны Европы), то теперь маски сброшены. Американцы открыто заявляют о том, что объекты ПРО в Восточной Европе используются для сдерживания России.

Министр обороны Николае Чука, в свою очередь, говорит, что Румыния — это семнадцатое государство в мире и седьмое в НАТО, которое обзавелось американской системой противоракетной обороны Patriot, доказавшей свою эффективность во многих боевых ситуациях. По его словам, батареи, закупленные Румынией, относятся к самой современной версии Patriot, и они служат для повышения противовоздушной и противоракетной обороны и сдерживания на «восточном фланге» Североатлантического союза.

Соединенные Штаты переживают настоящую экономическую катастрофу, их долг уже превышает 21,9 трлн долл. Более 17 млн американцев не имеют работы. США нужны деньги. Потому, по мнению румынского представителя Европейской федерации ассоциаций психологов Юлиана-Лауренциу Штефана, американская «политика заключается в получении денег … особенно от продажи своего старого оружия». Германия, крупнейшая экономика Европы, и другие западноевропейские государства больше не желают нести военные расходы США. В этих условиях Америка требует от восточноевропейских государств контрактов и денег авансом на вооружения, гарантии безопасности, энергетические и инфраструктурные инвестиционные проекты.

Чемпионами по выплатам США миллиардов долларов являются Румыния, Литва, Латвия и Польша. Вопреки здравому смыслу они покупают старое оружие во время экономического кризиса и подписывают соглашения о займах на технологии и контракты с американскими компаниями.

В то же время из процветающей страны, которой Румыния была в социалистическое время, она превратилась в одно из беднейших государств Европы. По экономическим показателям занимает сейчас в Евросоюзе второе место с конца, хуже только Болгария, где нет практически никаких природных ресурсов. Более 35% населения живут за чертой бедности. А многие граждане ЕС не раз пожалели, что разрешили войти румынам в состав Европейского союза — им приходится теперь кормить нахлебников, которые не очень-то и хотят работать. «…»Патриоты», свергнувшие коммунизм 30 лет назад и до сих пор борющиеся с «красной чумой», сегодня полны решимости использовать все ресурсы страны для обеспечения безопасности и процветания, предлагаемых США», – сказал румынский представитель федерации Европейской ассоциации психологов. Видимо, именно так создается американский «спящий потенциал» в Европе.

Источник: https://nstarikov.ru/spjashhij-potencial-vashingtona-v-chernomorskom-regione-ssha-delajut-stavku-na-rumyniju-120738