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Что немцы говорили о британских, американских и советских солдатах? военные истории

16:02. 27 октября 2020 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hQmF6kUD4tQ

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