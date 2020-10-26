В Белоруссии сегодня проходит объявленная из-за рубежа забастовка, которая по заявлениям Хуаниты, должна положить конец правлению Лукашенко.Судя по увиденному, с такими забастовками Лукашенко будет править еще долго и счастливо.В чем выразилась забастовка:1. В митингах студентов столичных ВУЗов.2. В закрытии некоторых частных предприятий в сфере обслуживания.3. Небольших стачках на некоторых предприятиях вроде МЗКТ, МТЗ или "Гродно-АЗОТ". Официально забастовки полностью отрицались, но как не трудно заметить на видео, отдельные попытки организовать забастовку на производстве имели место быть. Есть смешное видео, когда представители оппозиции пытаются не пустить рабочих в цех на работу, а те со словами "Пойдем работать" прорываются в цех. Обнять и плакать.Протесты студентов на состояние экономики слабо влияют, хотя именно на них сейчас приходится делать основной упор оппозиции. Этих же студентов в первую очередь сейчас гоняет ОМОН по Минску. Они лишь показывают, что молодежная политика у Батьки была полностью завалена, как впрочем и информационная.Протесты мелких предпринимателей влияют прежде всего на их собственный бизнес. Причем большинство как работали, так и работают. Отдельно стоит отметить забастовку в ПВТ, который Батька как раз и вырастил на свою голову.Ну а на крупных предприятиях оппозиция снова пролетает. Чтобы было понятно, когда из 7,5 тыс. работников бастует 150, ни о какой общенациональной забастовке речь вести не получится. Было бы странно ожидать чего-то иного, если даже на пике протеста в августе, оппозиция не смогла организовать более-менее масштабную забастовку. Стоит также отметить, что некоторые частные предприятия официально даже не бастуют, а "закрылись на переучет" или на "санитарный день", а бастующие на гос.предприятиях берут отпуск или отгул за свой счет, чтобы не подвергаться штрафным санкциям.Поскольку забастовка на предприятиях не получается, прикрыть это пытаются новыми брожениями по улицам, что сейчас и идет в виде основной картинки, вместо ожидавшейся остановки гос.предприятий.Полагаю, пару-тройку дней такой "забастовки" будут подарком для Лукашенко, который будет смело говорить – вот видите, люди труда за меня и на забастовки не ходят.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6275017.html