“Продолжайте и расширяйте забастовки”: Тихановская записала новое видеообращение к рабочим

“Дорогие мои белорусы, работники “Беларуськалия”, МТЗ, “Гродноазота” и других предприятий, вы символ новой свободной Белоруссии… Будущее Белоруссии, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки”, – сказала Тихановская.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне многотысячных коллективов предприятий республики стихийные забастовки не выглядят значительно. На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил ее в штатном режиме.