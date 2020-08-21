“Продолжайте и расширяйте забастовки”: Тихановская записала новое видеообращение к рабочим
08:29. 21 августа 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фото: © REUTERS/Vasily Fedosenko
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская записала новое видеообращение, призвав рабочих крупных предприятий Белоруссии продолжать акции, включая забастовки, с целью добиться проведения новых президентских выборов, передает РИА Новости.
“Дорогие мои белорусы, работники “Беларуськалия”, МТЗ, “Гродноазота” и других предприятий, вы символ новой свободной Белоруссии… Будущее Белоруссии, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки”, – сказала Тихановская.
По ее словам, цели просты – “освободить политических заключенных” и провести новые выборы.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне многотысячных коллективов предприятий республики стихийные забастовки не выглядят значительно. На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил ее в штатном режиме.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/53717-prodolzhayte-i-rasshiryayte-zabastovki-tihanovskaya-zapisala-novoe-videoobraschenie-k-rabochim.html