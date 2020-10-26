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В норме наслаждение никогда не является целью человеческих стремлений. Оно является и должно оставаться результатом, точнее, побочным эффектом достижения цели. Достижение цели создаёт причину для счастья. Другими словами, если есть причина для счастья, счастье вытекает из неё автоматически и спонтанно.