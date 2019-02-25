Сводки от ополчения Новороссии 25 февраля 2019

ВСУ разрушили дома мирных жителей при съемке постановочных сюжетов

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Военнослужащие НМ заявили омбудсмену ДНР в 2019 году о преследовании их семей на Украине

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В ДНР пытались ликвидировать командира подразделения МВД

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Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки 25.02.2019

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Взрыв под Донецком: покушение на одного из командиров ДНР — подробности (+ФОТО)

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Известный военкор, автор проекта WarGonzo Семён Пегов сообщает первые подробности об обстоятельствах утренней диверсии в Макеевке. По данным источников WarGonzo в силовых структурах ДНР, целью теракта была попытка ликвидации командира подразделения МВД Республики. Пострадавший выжил, он госпитализирован в ЦГБ Макеевки, угрозы жизни нет. Как пишет Пегов, взрывное устройство (ВУ) было собрано профессионалом, однако исполнитель диверсии оказался дилетантом: закладка ВУ была произведена таким образом, что основной удар принял на себя автомобиль. В Сети появились первые фотографии с места взрыва. Читайте также: ВАЖНО: Экстренное заявление Армии ДНР о тайной операции ВСУ

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СРОЧНО: В Макеевке прогремел взрыв

Утром 25 февраля в ДНР прогремел новый взрыв: в Макеевке взлетел на воздух автомобиль. В Армии Республики сообщают, что речь идёт о диверсии. «Украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан, проживающих на территории ДНР. Так, сегодня в г. Макеевке произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль. На месте происшедшего работает следственная группа. Информация о пострадавших уточняется. По имеющимся данным, есть описание подозреваемых в причастности к диверсии, ведутся разыскные мероприятия», — говорится в заявлении Управления Народной милиции, поступившем в редакцию «Русской Весны». Читайте также: ВАЖНО: Экстренное заявление Армии ДНР о тайной операции ВСУ

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Кровавое 23-е: Донбасс умирает, так и не дождавшись «вежливых людей» из Москвы

Киев, проспект Степана Бандеры. Еще недавно этот проспект называли Московским. Хорошее место, рядом старинный Подол, дальше район Оболони. На проспекте респектабельный ТРЦ «Gorodok Gallery». Ступеньки главной лестницы декорированы LED-панелями. Февральским вечером по лестнице центрального входа несколько часов светилась огромная фашистская свастика. Все как полагается — красное полотнище, белый круг и черный крест-паук в центре. Многочисленные посетители «Gorodok Gallery» свастику восприняли нормально.

Очень быстро забылся декабрьский скандал с фотографией Петра Порошенко и украинского десантника, украшенного шевроном дивизии СС «Мертвая голова». Да и скандал ли это, если боевые друзья из ВСУ горячо поддержали побратима. Уже месяц на восточный фронт активно прибывают каратели-добровольцы. Впереди — ДУК «Правый сектор» *. Официально «правосеки» считаются армейскими формированиями, на самом деле, сохраняют собственные отряды. Хит сезона — нагрудные знаки полевой жандармерии Вермахта, знаменитые металлические горжеты-воротники фельджандармов. Тех самых, что патрулировали ближние гитлеровские тылы, расстреливали мирное население, партизан и собственных дезертиров.

Теперь стальные бляхи с цепями повесили себе на шею новоявленные бандеровцы. Логично, ведь с самого начала АТО добробаты в точности исполняли обязанности гитлеровской фельджандармерии, вплоть до расстрелов безоружных людей. А сейчас постят собственные фотки с комментариями: Feldgendarmerie! Sehr gut! Единственное отличие декора современного украинского горжета — свастика в лапах орла прикрыта государственным гербом-трезубом.

Они наци, и они не скрывают собственных убеждений. Каждый день последыши Гитлера убивают Донбасс. Это не образное выражение. Трагедия вполне конкретна и повседневна, а русское население непокорной земли истекает последней кровью. Смертей слишком много для малых сил Донецка и Луганска. Российское TV, топовые интернет-порталы и прочие столичные медиа чуть ли не каждые полчаса сообщают о событиях в далекой Венесуэле. Еще бы, ведь там нефтяные миллиарды. Зато никому не интересно, сколько наших убиты украинскими нацистами под Горловкой. Именно так, нацистами — с шевронами СС и знаками Feldgendarmerie.

Только за одну неделю с 8 по 14 февраля на территории ДНР погибли семь военнослужащих республики. Трое ребят бросились тушить подожженный снарядом жилой дом. Их вполне профессионально накрыли минометами. Еще один совсем молодой парнишка попытался вытащить друзей из-под шквального огня, и тоже был смертельно ранен. ВСУ прекрасно видели, что делают — убийственный обстрел корректировался беспилотником.

В канун Дня защитника Отечества дончане вновь понесли большие потери. По данным командования, погибли трое бойцов. Соцсети сообщают о четверых. Слова отчаяния из вчерашнего фейсбука Захара Прилепина. В донецкую землю ложится его батальон: «Видит Бог, я все эти годы старался не давить на жалость. Но… кошмар, что происходит. Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра в бою, который до сих пор идет. Есть раненые. Интенсивность обстрелов и количество потерь на том участке, что выпал моим собратьям — как в самые тяжелые месяцы этой четырехлетней войны. Наверное, стоит об этом знать. Больше не знаю, что сказать. Гибнут друзья. Сегодня, сейчас».

Фото: Facebook.com

Продвинутое киевское издание выдает материал, кто и как на фронте отмечал 23 февраля. Подняли рюмку украинские полковники и майоры, служившие в Советской Армии. Отказались праздновать лейтенанты, выросшие при незалежности. Однако те и другие с одинаковой исполнительностью стреляют по Донбассу. Издание цитирует добровольца: «Ночью сходил на нейтралку, поставил растяжку. Это сепарам на праздник».

23 февраля на донецком КПВВ «Еленовка» подорвался микроавтобус. Украинская мина, заложена диверсантом у обочины. 35-летний водитель погиб на месте. 85-летняя пассажирка скончалась в больнице, ее сын тяжело ранен. «Жертвами снова стали мирные жители — бывшие граждане вероломной страны, повсюду расставляющей свои смертоносные ловушки», — соболезнует глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

Да никакого интернета не хватит для подобных соболезнований! И сам Пушилин наверняка рад, что остался жив после нынешних взрывов неподалеку от республиканской администрации и донецкого офиса ОБСЕ. Три безоболочных взрывных устройства, военные детонаторы, грохот слышали во многих районах города. Хотя и полгода не прошло после убийства легендарного Александра Захарченко.

Киевские оккупанты сосредоточили огонь по объектам гражданской инфраструктуры Донбасса. Это информация официального представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина. Только за последнюю неделю уничтожены три гражданских автомобиля, разрушены 29 домов и два участка газопроводов. Бригады ремонтников были обстреляны при пересменке, чтобы жертв было больше. Говорят о нынешней февральской эскалации, однако разве иначе было в январе, октябре, апреле? После очередного обстрела в Горловке остались без электричества три тысячи семей «Украинские снаряды попали в водовод канала Северский Донец — Донбасс. Наблюдается большая потеря воды», — сообщает глава администрации Горловки Иван Приходько. То есть, прифронтовой город снова мучается от жажды.

Там методично разрушают человеческую жизнь. Мы можем еще очень долго мусолить темы, что случилось с «братским народом», как «потеряли Украину» и почему не работают Минские соглашения. Хотя они работают — 20 февраля к луганскому поселку Новотошковское прибыла очередная группа снайперов из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Место базирования бригады — Коломыя Ивано-Франковской области. Снайперы-западенцы вооружены крупнокалиберными американскими винтовками Barrett М107А1. Активизация снайперских групп отмечена в районе соседнего населенного пункта Золотое, в зоне ответственности 54-й мехбригады ВСУ. Подобных фактов не перечесть, и это смертельная ежедневность Донбасса.

Тем временем Военная прокуратура Украины готовится получить из США компьютерную скрининг-программу для фильтрационных концлагерей. Программа должна определять, кто из жителей неподконтрольных Киеву территорий «сотрудничал с сепаратистами». По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, после миротворческой операции пройти тестирование придется всему взрослому населению Донецкой и Луганской областей. То есть, нацисты уверены, что на плечах западных миротворцев зачистят Донбасс.

Процитируем пана Матиоса: «Полчаса потребуется. Человек нажал кнопку датчика — сервер обработал результаты и по определенным критериям показывает тем государственным представителям, которые придут с миротворцами, подлежит ли задержанный расследованию в полноценном порядке…»

О каком братстве твердят, если еще в 2001 году на львовском курорте Моршин начал работать Центр реабилитации ветеранов бандеровской армии ОУН-УПА**. Деды приезжали с внуками. Для усиления лечебного эффекта перед санаторием «Говерла» был воздвигнут монумент с портретами Степана Бандеры, гаупмана Романа Шухевича и Евгения Коновальца. Под портретом Коновальца установили мемориальные таблички самым кровавым командующим-«провидныкам» Дмытру Клячкивскому, Степану Ленкавскому и Ярославу Стецько. Местные медики вполне серьезно утверждали, что мемориал ОУН-УПА заряжает минеральную воду Моршина энергией национализма.

Поколение за поколением пили водичку Моршина. Кстати, одну из самых популярных украинских минералок. Допились, а сегодня полевой командир националистической организации С14 Сергей Мазур утверждает буквально следующее:

— В зонах ответственности НАТО на бывшей территории РФ будут созданы наши директории, и украинцы там будут выполнять роль полиции. Потому что нам знакома подлая натура россиян и русский язык.

Гарный хлопец Мазур — уроженец киевского пригорода Борисполь. Активный участник Евромайдана, организатор многочисленных погромов и сожжения цыган на Лысой горе в Киеве. Далеко не секрет, что ультрасов С14 финансирует СБУ. Их лидера Евгена Карася президент Порошенко брал с собой на получение томоса в Стамбул. Так что на роль натовских полицаев они готовятся реально.

Это какой-то бред, но разве не бредом были четверть века украинской реальности? Крымская штаб-квартира партии «Свобода» размещалась в центре Симферополя, буквально напротив Генерального консульства России. Ровно шесть лет назад хозяин квартиры, евпаторийский депутат-«свободовец» Эдуард Леонов устроил презентацию брошюры о героях дивизии СС «Галичина». Парни в капюшонах толпились в коридоре, набивали рюкзаки свежеотпечатанными брошюрами, дымовыми шашками и бутылками с «коктейлем Молотова». Местные силовики не реагировали, до Майдана оставался целый год.

Понятно, что сейчас Эдуард Леонов – «беженец из оккупированного Крыма». Надел рубаху-вышиванку, отрастил совершенно дебильный чуб и ходит по политическим ток-шоу. «Украина имеет пятнадцать атомных реакторов и на случай нападения России их можно будет взорвать», — заявил на днях в эфире популярного киевского телеканала NESONE. Публика аплодировала, укрнет одобрил.

Вопрос жесткий, только ответить на него придется. Могут ли маньяки быть братьями? Наверное, могут, однако это большое горе. И большая тяжесть — поставить точку в трагической неопределенности. «Предприятия ДНР и ЛНР продолжают платить налоги и сборы в украинский бюджет, — гордо отчиталась глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз. – Сумма исчисляется миллиардами. По государственному бюджету и по местному, если не ошибаюсь, около 7−8 миллиардов гривен». Чиновница уточнила, что полученные средства зачисляются на счета военно-гражданских администраций территорий, подконтрольных Киеву. То есть, прямо идут на войну. Такой расклад никого не удивляет — ведь продает же Россия режиму Порошенко танковую солярку и ядерное топливо.

23 февраля 2014 года тридцать тысяч севастопольцев вышли к памятнику Нахимову, на Митинг народной воли. Так начиналась Крымская весна. Город русской славы был готов стоять до конца, но даже народный мэр Алексей Чалый сегодня признает — севастопольцев могли задавить, устроить бойню: «Я узнал о том, что в ситуацию всерьез «вписалась» Россия в ночь с 26 на 27 февраля, когда мне в четыре утра позвонили и сказали радостную новость: «Алексей Михайлович, тут какие-то хулиганы захватили здание Верховного совета Крыма и подняли над ним российский флаг».

А вот сегодняшние слова председателя Общественной палаты Севастополя Олега Махонина. С отрядом самообороны он лично блокировал украинский гарнизон: «Все, чего мы тогда хотели, получилось. У нас тогда не было выбора. Все хорошо: наши дети спокойно живут, никто не ломает памятники, не сжигает георгиевские ленты. Произошла историческая справедливость».

А разве справедливо случилось с юго-востоком, где не дождались «вежливых людей»? Крымский успех был примером, но стал трагедией Новороссии. Днепропетровск не сразу назвали «столицей жидобандеровцев». Сначала там убили полторы тысячи русских активистов. Закапывали живьем в лесопосадках, топили в приднепровских плавнях. Убийства в Харькове, убийства в Запорожье, сожженная Одесса…

Донбасс единственный, кто стоит буквально из последних сил. Три дня назад в соцсетях появилось обращение творческой интеллигенции России с призывом признать независимость шахтерских республик. Документ подписали больше сотни прозаиков, поэтов, журналистов. «Чем Донецк и Луганск хуже Южной Осетии или Крыма? Донбасс — плоть от плоти и кровь от крови нашей общей Родины», — уверены российские литераторы.

По мнению автора культовых «Дозоров» Сергея Лукьяненко, если РФ в свое время признала независимость Абхазии и Южной Осетии, настало время помочь страдающему народу Донбасса: «Рядом с нами убивают людей. Пять лет непрерывной войны – слишком трудно держаться». Текст обращения с указанием фамилий подписантов находится в Администрации президента и Госдуме РФ. Ответа пока нет. Хочется думать, что помешал громко отмеченный праздник защитников Отечества.

Илья Сергеев

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ВАЖНО: Экстренное заявление Армии ДНР о тайной операции ВСУ

В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР. Как мы уже заявляли, украинские Силы специальных операций в период с 18 по 23 февраля осуществили попытки совершения вооруженных провокаций на территории Республики, направленные на запугивание сотрудников Миссии ОБСЕ. В контексте этих событий нашей разведке стало известно о готовящейся новой провокации украинских диверсантов на подконтрольной ВСУ территории в виде уничтожения объекта жилой инфраструктуры. На месте диверсии будут работать подконтрольные украинские СМИ, которые традиционно обвинят нас в применении тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. По-прежнему продолжаем фиксировать факты преступлений, совершенных вооруженными формированиями Украины против мирных граждан на подконтрольной территории. Так, в ночь с 23 на 24 февраля не отошедшие от пьяного угара украинские горе-вояки из состава 3 батальона 24 отдельной механизированной бригады устроили в районе н. п. Марьинка перестрелку, в результате которой получил ранения мирный житель Назаров Валентин Григорьевич 1970 г. р., проживающий в н. п. Марьинка на ул. Юбилейной. Опасаясь за его жизнь, он был передан родственниками на КПВВ «Александровский» бригаде скорой помощи. Впоследствии пострадавший доставлен в больницу г. Донецка с диагнозом «проникающее ранение брюшной полости», где был прооперирован. В настоящее время Назаров находится под наблюдением врачей. В связи с совершенным преступлением против собственного народа, обращаемся к международным организациям, в т. ч. и к Миссии ОБСЕ провести независимое расследование данного факта и способствовать наказанию причастных к данному преступлению. Читайте также: «Это шок!» — оккупированный Краматорск превращается в фашистскую Германию (ФОТО)

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