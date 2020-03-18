Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития Державы.
Выпуск 7. Подготовка кадров, СМИ
Алексей Орлов, Александр Соколов и Валентин Назаров
Выпуск 1. Цель, задачи и условия – https://youtu.be/W5mcsoO7r8s
Выпуск 2. Модели экономического устройства. – https://youtu.be/83R1VQ__QgQ
Выпуск 3. Низовое звено экономики в общинах. – https://youtu.be/9qiOUJJhd2s
Выпуск 4. Союз Державы и народа – https://youtu.be/GPtkjAkap4Y
Выпуск 5. Алгоритм проведения в жизнь предлагаемой модели – https://youtu.be/Q6xs68LOJd0
Выпуск 6. Алгоритмы проведения Проектов – https://youtu.be/femkkZj2Fa0
- Подготовка кадров.
- Информационная поддержка, обмен опытом.
- Конкурентные преимущества в общих целях и справедливых условиях.
- Заключительное слово.
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Чтобы была Держава, надо, чтобы её возглавлял монарх, а не те, что сейчас во власти… Монарх – человек, овладевший Клубьим (ментальным) телом (телом ума и разума), которое обозначается шаром державы монарха (”ман” – ум, ”арх” – высший, одухотворённый; т. е. просветлённый ум) – самого умного и достойного человека. А это возможно лишь при Копном праве, которого очень боятся ВСЕ правители..