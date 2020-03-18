Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития Державы.

Выпуск 7. Подготовка кадров, СМИ

Алексей Орлов, Александр Соколов и Валентин Назаров



Выпуск 1. Цель, задачи и условия – https://youtu.be/W5mcsoO7r8s

Выпуск 2. Модели экономического устройства. – https://youtu.be/83R1VQ__QgQ

Выпуск 3. Низовое звено экономики в общинах. – https://youtu.be/9qiOUJJhd2s

Выпуск 4. Союз Державы и народа – https://youtu.be/GPtkjAkap4Y

Выпуск 5. Алгоритм проведения в жизнь предлагаемой модели – https://youtu.be/Q6xs68LOJd0

Выпуск 6. Алгоритмы проведения Проектов – https://youtu.be/femkkZj2Fa0



- Подготовка кадров.

- Информационная поддержка, обмен опытом.

- Конкурентные преимущества в общих целях и справедливых условиях.

- Заключительное слово.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2NDhmG5L844