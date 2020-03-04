Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития Державы

Выпуск 5. Алгоритм проведения в жизнь предлагаемой модели

Алексей Орлов и Александр Соколов



Выпуск 1. Цель, задачи и условия – https://youtu.be/W5mcsoO7r8s

Выпуск 2. Модели экономического устройства. – https://youtu.be/83R1VQ__QgQ

Выпуск 3. Низовое звено экономики в общинах. – https://youtu.be/9qiOUJJhd2s

Выпуск 4. Союз Державы и народа – https://youtu.be/GPtkjAkap4Y



В передаче рассмотрим следующие вопросы:



- Ответственный оператор развития Державы, создающий условия для всех цепочек деятельности экономики.

- Механизмы, задачи и условия осуществления данной экономической модели – самодостаточности, независимости, планирования и межотраслевого баланса территории.

- Алгоритм проведения в жизнь данной модели.

- Достигнутый исторический опыт успешной экономики.

- Формирование групп соратников.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q6xs68LOJd0