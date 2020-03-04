Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития Державы
Выпуск 5. Алгоритм проведения в жизнь предлагаемой модели
Алексей Орлов и Александр Соколов
Выпуск 1. Цель, задачи и условия – https://youtu.be/W5mcsoO7r8s
Выпуск 2. Модели экономического устройства. – https://youtu.be/83R1VQ__QgQ
Выпуск 3. Низовое звено экономики в общинах. – https://youtu.be/9qiOUJJhd2s
Выпуск 4. Союз Державы и народа – https://youtu.be/GPtkjAkap4Y
В передаче рассмотрим следующие вопросы:
- Ответственный оператор развития Державы, создающий условия для всех цепочек деятельности экономики.
- Механизмы, задачи и условия осуществления данной экономической модели – самодостаточности, независимости, планирования и межотраслевого баланса территории.
- Алгоритм проведения в жизнь данной модели.
- Достигнутый исторический опыт успешной экономики.
- Формирование групп соратников.
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До Державы России пока далековато будет… У нас – государство, которое возглавляет президент… Сама же Держава предполагает наличие монарха, а из теперешних правителей ему НИКТО не соответствует…
Монарх – достойнейший человек, овладевший Клубьим (ментальным) телом (телом ума и разума), которое обозначается шаром державы монарха (”ман” – ум, ”арх” – высший, одухотворённый; т.е. просветлённый ум).